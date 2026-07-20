Morte in mare è il primo episodio della seconda stagione di Ritorno in Paradiso, la serie poliziesca australiana spin-off di Delitti in Paradiso, in onda su Rai 2. Diretto da Tenika Smith, l’episodio segna il ritorno dell’ispettrice Mackenzie Clarke, alle prese con un nuovo misterioso omicidio che scuote la tranquilla cittadina costiera di Dolphin Cove.

Dopo avere deciso di rimandare il rientro nel Regno Unito, Mackenzie scopre di provare ancora dei sentimenti per Glenn, proprio mentre lui è ormai prossimo alle nozze con Daisy. Le complicazioni sentimentali passano però in secondo piano quando un cadavere viene ritrovato su un gommone alla deriva.

Regia, produzione e protagonisti dell’episodio Morte in mare

La regia dell’episodio è affidata a Tenika Smith, mentre la serie è stata ideata da Robert Thorogood, creatore anche del franchise di Delitti in Paradiso. La produzione è firmata da BBC Studios Productions Australia e Red Planet Pictures per ABC Australia e BBC.

La protagonista è Anna Samson, che interpreta l’ispettrice Mackenzie Clarke. Tornano anche Tai Hara nel ruolo del patologo Glenn Strong, Lloyd Griffith nei panni del sergente Colin Cartwright, Catherine McClements come Philomena Strong, Celia Ireland nel ruolo di Reggie Rocco, Aaron L. McGrath in quello dell’agente Felix Wilkinson e Andrea Demetriades nei panni della dottoressa Freya Mitchell.

Dove è stato girato?

Anche la seconda stagione di Ritorno in Paradiso è stata girata nello Stato del Nuovo Galles del Sud, in Australia.

Le riprese si sono svolte principalmente nella cittadina costiera di Wollongong e nelle località limitrofe, che nella serie diventano l’immaginaria Dolphin Cove. Spiagge, porticcioli turistici e tratti di oceano fanno da sfondo alle indagini dell’ispettrice Mackenzie Clarke, contribuendo a creare l’inconfondibile atmosfera del franchise.

Trama dell’episodio Morte in mare

Dopo avere rinviato il ritorno a Londra, Mackenzie Clarke decide di rimanere a Dolphin Cove, sorprendendo amici e colleghi.

La detective deve però fare i conti anche con la propria vita sentimentale. Glenn le confessa infatti di provare ancora dei sentimenti per lei, nonostante stia organizzando il matrimonio con Daisy. Mackenzie si rende conto di ricambiare almeno in parte quelle emozioni, ma non ha il tempo di affrontare la situazione.

Mentre si trova sulla spiaggia insieme a Glenn, un gommone arriva alla deriva fino alla riva. A bordo viene rinvenuto il corpo senza vita di uno scienziato impegnato in un centro di ricerca dedicato agli squali.

A un primo esame tutto lascia pensare a un malore improvviso, ma Mackenzie nota alcuni particolari che non coincidono con l’ipotesi di una morte naturale.

Le indagini conducono gli investigatori all’interno del laboratorio marino, dove emergono rivalità professionali, interessi economici e tensioni legate ai finanziamenti della ricerca.

Ogni membro del team sembra avere qualcosa da nascondere e Mackenzie comprende rapidamente che lo scienziato è stato assassinato. Toccherà a lei ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e individuare il responsabile prima che possa colpire ancora.

Spoiler finale

Nel finale dell’episodio, Mackenzie ricostruisce con precisione la dinamica del delitto grazie alle prove raccolte sul gommone e all’analisi delle attività del laboratorio.

La detective dimostra che la morte dello scienziato non è stata causata da un malore, bensì da un omicidio accuratamente pianificato per simulare un decesso accidentale in mare.

Il colpevole viene smascherato durante il confronto finale e confessa il movente, legato a interessi professionali e a un delicato progetto di ricerca.

Risolto il caso, Mackenzie torna a riflettere sulla confessione ricevuta da Glenn. Il loro rapporto resta però in sospeso, lasciando aperto il filo narrativo sentimentale che accompagnerà la seconda stagione.

Cast dell’episodio Morte in mare