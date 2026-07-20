Questa sera su Sky Cinema Uno va in onda La lezione, film diretto da Stefano Mordini con protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Si tratta di un thriller psicologico che intreccia verità, manipolazione, ossessione e paura, portando lo spettatore dentro la crisi di una giovane avvocatessa costretta a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori, ed è scritto da Stefano Mordini insieme a Luca Infascelli. Al centro della storia c’è Elisabetta, una brillante avvocatessa di Trieste che, dopo aver difeso con successo un professore universitario accusato di violenza sessuale, si ritrova coinvolta in una vicenda sempre più ambigua e inquietante.

Regia, produzione e protagonisti del film La lezione

La lezione è diretto da Stefano Mordini, regista che torna a lavorare su un romanzo italiano dopo La scuola cattolica. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Mordini insieme a Luca Infascelli.

La protagonista è Matilda De Angelis, che interpreta Elisabetta, giovane avvocatessa apparentemente sicura, preparata e determinata. Accanto a lei c’è Stefano Accorsi nel ruolo di Angelo Walder, un professore universitario carismatico, ambiguo e sempre più difficile da decifrare.

Nel cast figurano anche Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri e Alberto Benedetto Lutri. La produzione è di Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Il film lavora sulla tensione psicologica più che sull’azione. La paura nasce dal dubbio, dai segnali ambigui, dagli sguardi e dalla sensazione costante che qualcosa stia sfuggendo al controllo.

Dove è stato girato?

La lezione è ambientato a Trieste, città che diventa parte integrante del racconto. Il film sfrutta la sua atmosfera di confine, il vento, gli spazi urbani e il senso di inquietudine che attraversa la protagonista.

La scelta di spostare la storia a Trieste dà alla vicenda un’identità molto precisa. La città non è soltanto uno sfondo, ma contribuisce a rendere più forte il senso di instabilità e di minaccia che accompagna Elisabetta.

Le riprese sono state realizzate con il sostegno della FVG Film Commission e di PromoTurismoFVG.

Trama del film La lezione

La trama di La lezione segue Elisabetta, una giovane e brillante avvocatessa di Trieste. La donna ha appena ottenuto un importante successo professionale: ha difeso un celebre professore universitario, Angelo Walder, accusato di violenza sessuale, riuscendo a farlo assolvere.

Quando Walder viene reintegrato, ma messo ai margini dell’università, chiede a Elisabetta di aiutarlo ancora. Vuole intentare una causa contro l’ateneo e affidarsi proprio a lei. La richiesta, però, riapre nella protagonista dubbi profondi.

Nello stesso periodo, il passato personale di Elisabetta torna a tormentarla. Strani segnali, presenze sfuggenti e una sensazione di minaccia sempre più forte le fanno credere che il suo ex compagno possa essere tornato a perseguitarla. L’uomo, infatti, era già stato condannato per stalking.

Da quel momento, la vita di Elisabetta diventa un labirinto. La protagonista non sa più distinguere con certezza ciò che è reale da ciò che potrebbe essere frutto della paura. Il rapporto con Walder si fa sempre più complesso e il confine tra vittima, carnefice, verità e manipolazione diventa sempre più sottile.

Spoiler finale

Nel finale di La lezione, Elisabetta arriva a confrontarsi con la parte più oscura della vicenda. Il film non costruisce una chiusura semplice o rassicurante, ma lascia emergere il tema centrale della storia: quanto può essere fragile la verità quando viene filtrata dalla paura, dal trauma e dalla manipolazione.

La protagonista comprende di essere stata trascinata in un gioco psicologico molto più complesso di quanto immaginasse. La figura di Angelo Walder resta ambigua fino alla fine, mentre il passato di Elisabetta continua a pesare sulle sue scelte e sulla sua percezione della realtà.

La soluzione narrativa non cancella il dubbio, ma lo rende parte stessa del racconto. Il finale lascia lo spettatore davanti a una domanda: la verità è davvero ciò che si riesce a dimostrare oppure ciò che si ha il coraggio di guardare fino in fondo?

Cast completo del film La lezione

Il cast di La lezione è guidato da Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, protagonisti di un thriller psicologico costruito sulla tensione emotiva e sull’ambiguità dei rapporti di potere.

Ecco il cast principale del film: