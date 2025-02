Ritorno in Paradiso puntata Il fantasma della miniera: trama, cast e curiosità

Mercoledì 5 febbraio, Rai 2 propone la puntata Il fantasma della miniera di Ritorno in Paradiso. La prima stagione della serie, appartenente al genere poliziesco, giunge al termine con l’appuntamento odierno, al via alle 21:20 circa.

Ritorno in Paradiso Il fantasma della miniera, regista e dove è girata

Il titolo è una produzione originale dell’Australia, dove ha debuttato con il titolo Return to Paradise sull’emittente ABC nel settembre dello scorso anno. Le società che hanno lavorato alla realizzazione della serie sono Red Planet Pictures e BBC Studios Productions Australia.

La sceneggiatura degli episodi è firmata da Peter Mattessi, Elizabeth Coleman, Alexandra Collier e Kodie Bedford. La regia, invece, è di Mat King e Tenika Smith. Le riprese, durate varie settimane, si sono svolte in alcune località dell’Australia.

Discreti i dati di ascolto ottenuti dalla fiction. Le quattro prime serate fino ad ora dedicate alla produzione hanno intrattenuto una media di 755 mila telespettatori, con una share del 3,79%.

Ritorno in Paradiso Il fantasma della miniera, la trama

Nel corso de Il fantasma della miniera di Ritorno in Paradiso, per la protagonista è oramai prossimo il ritorno in città. Mackenzie, infatti, sta per prendere l’aereo che la dovrà riportare a Londra, dove può tornare alla sua vecchia vita dopo che è stata scagionata dall’accusa di aver occultato delle prove. Prima, però, deve affrontare un nuovo caso. La vittima è il proprietario di una miniera abbandonata. Il corpo privo di vita dell’uomo è rinvenuto all’interno della sua abitazione.

Spoiler finale

Mackenzie e colleghi, durante la puntata, sospettano che il decesso sia giunto per suicidio. D’altronde, l’abitazione nella quale la vittima ha perso la vita era chiusa dall’interno. Tuttavia, con il proseguo delle indagini emergono dei dettagli inquietanti, relativi al passato dell’uomo e sulle relazioni di ossessivo controllo che esercitava nei confronti dei suoi familiari. La protagonista, in Ritorno in Paradiso, si convince di avere a che fare con un omicidio ben congegnato. Infine, Glenn e Daisy annunciano la data nella quale hanno intenzione di sposarsi.

Ritorno in Paradiso Il fantasma della miniera, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Ritorno in Paradiso, la cui ultima puntata è in onda oggi, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.