L’ottava nota (titolo originale Boychoir) è il film drammatico del 2014 diretto da François Girard, in onda su Tv2000. La pellicola racconta una toccante storia di crescita personale, talento e riscatto attraverso la musica, con protagonista un ragazzo ribelle che trova nella disciplina del canto corale una possibilità di cambiare la propria vita.

Ad arricchire il film è un cast di grande livello guidato da Dustin Hoffman, affiancato da Kathy Bates, Josh Lucas, Debra Winger e dal giovane Garrett Wareing.

Regia, produzione e protagonisti del film L’ottava nota

La regia è firmata da François Girard, autore di numerose opere dedicate al mondo della musica.

Il protagonista è Garrett Wareing, che interpreta Stet, un dodicenne dal carattere difficile e dotato di una straordinaria voce.

Al suo fianco troviamo Dustin Hoffman nel ruolo del severo maestro del coro Carvelle, Kathy Bates in quello della direttrice della scuola Headmistress, Josh Lucas (Gerard Olin), Debra Winger (Mrs. Steel) ed Eddie Izzard (Drake).

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con numerose scene ambientate tra il Texas, da cui proviene il protagonista, e una prestigiosa accademia musicale della East Coast, dove si sviluppa gran parte della vicenda.

Le eleganti sale da concerto, le aule della scuola e gli spazi dedicati alle prove del coro diventano il cuore della narrazione, esaltando il fascino della musica corale.

Trama del film L’ottava nota

Stet è un dodicenne ribelle che vive in una piccola città del Texas insieme alla madre single.

Quando la donna muore improvvisamente in un incidente stradale, il ragazzo viene affidato al padre, con il quale non ha mai avuto un vero rapporto.

L’uomo decide di iscriverlo a una prestigiosa scuola di musica, dove il talento vocale del ragazzo viene immediatamente notato dal severo direttore del coro Carvelle.

Tra regole rigidissime, sacrifici quotidiani e rivalità con gli altri studenti, Stet intraprende un difficile percorso di crescita che lo porterà a confrontarsi con il proprio passato e a scoprire il valore della disciplina, dell’amicizia e della musica.

Spoiler finale

Nel finale Stet conquista definitivamente la fiducia del maestro Carvelle, riuscendo a trasformare il proprio talento naturale in una straordinaria maturità artistica.

L’esibizione conclusiva rappresenta non soltanto il coronamento del suo percorso musicale, ma anche la riconciliazione con il padre e con se stesso.

Il ragazzo comprende che il vero successo non consiste soltanto nel possedere una voce eccezionale, ma nel trovare finalmente una famiglia e un luogo in cui sentirsi accolto.

Cast completo del film L’ottava nota

Il cast del film è composto da: