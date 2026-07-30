Nella puntata di martedì 28 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati I Tutto Esaurito, squadra composta da Michele, Filippo e Alice.

Il trio proviene da Roma, ma ha origini diverse: tra Bergamo, Belluno e Torino. I tre concorrenti sono amici e si sono subito distinti per energia, prontezza e una buona capacità di ragionare insieme nei momenti più importanti della partita.

I Tutto Esaurito hanno battuto le campionesse uscenti, Le Poco Loco, e già alla loro prima Ultima Catena sono riusciti a vincere 9.625 euro grazie alla soluzione “Meccanico”. Nella puntata successiva, quella di mercoledì 29 luglio 2026, si sono confermati campioni e hanno aggiunto altri 14.625 euro, portando il montepremi complessivo a 24.250 euro.

I Tutto Esaurito: la sfida contro Le Poco Loco a Reazione a Catena

I Tutto Esaurito hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Poco Loco. La squadra composta da Marta, Francesca e Marta S. era arrivata alla settima puntata da campionessa, ma nella sfida del 28 luglio ha dovuto lasciare il posto ai nuovi arrivati.

Durante i giochi della puntata, Michele, Filippo e Alice hanno mostrato grande competitività. Il trio ha accumulato 108.000 euro contro i 34.000 euro delle avversarie, arrivando così alla fase decisiva con un vantaggio importante.

All’Intesa Vincente, la sfida è stata più equilibrata. Entrambe le squadre sono riuscite a indovinare 8 parole, ma con tempi diversi. Le Poco Loco avevano a disposizione 65 secondi, mentre I Tutto Esaurito hanno giocato con 55 secondi.

La partita si è quindi decisa allo spareggio finale. Le Poco Loco hanno sbagliato dopo pochi secondi, mentre I Tutto Esaurito sono riusciti a trovare la parola corretta e a conquistare il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Meccanico” e prima vincita da 9.625 euro

I Tutto Esaurito hanno iniziato la loro prima Ultima Catena con un montepremi importante: 154.000 euro.

Il percorso finale, però, si è rivelato più complicato del previsto. Tra dimezzamenti e scelte prudenti, la cifra è scesa progressivamente. Nel momento decisivo, il trio ha deciso di acquistare la parola finale, arrivando così a giocare per 9.625 euro.

All’ultima parola, gli indizi a disposizione erano Braccio e, dopo l’acquisto del Terzo Elemento, Involontario. I concorrenti hanno ragionato sul possibile collegamento tra le due parole, cercando una soluzione che potesse funzionare sia con il primo indizio sia con il secondo.

Dopo il confronto finale, Michele, Filippo e Alice hanno scelto la parola “Meccanico”. La risposta si è rivelata corretta e I Tutto Esaurito hanno così vinto 9.625 euro in gettoni d’oro, chiudendo la loro prima puntata da campioni con una bella soddisfazione.

I Tutto Esaurito vincono ancora: soluzione “Data” e totale da 24.250 euro

Nella puntata di mercoledì 29 luglio 2026, I Tutto Esaurito sono tornati a difendere il titolo e sono arrivati di nuovo all’Ultima Catena.

Al loro secondo tentativo, Michele, Filippo e Alice sono riusciti ancora una volta a indovinare la parola misteriosa. Dopo alcuni dimezzamenti e dopo l’acquisto della parola finale, il montepremi della serata valeva 14.625 euro.

La soluzione dell’Ultima Catena era “Data”. La risposta corretta ha permesso ai campioni di aggiungere una nuova vincita al loro percorso, portando il montepremi complessivo a 24.250 euro.

Per I Tutto Esaurito si tratta quindi di un inizio molto positivo. In due puntate sono riusciti a conquistare il titolo, vincere due Ultime Catene e costruire un bottino già significativo.

Reazioni social: I Tutto Esaurito convincono il pubblico

L’arrivo de I Tutto Esaurito ha subito attirato l’attenzione del pubblico di Reazione a Catena. La squadra ha colpito per il nome ironico, per la rapidità nella sfida decisiva e per la capacità di trovare la parola finale già al primo tentativo.

Il successo contro Le Poco Loco ha segnato un passaggio importante nella settimana del quiz di Rai 1. Le campionesse uscenti erano ormai diventate volti familiari per il pubblico, ma il trio formato da Michele, Filippo e Alice è riuscito a imporsi con una prova molto solida.

Sui social molti spettatori hanno apprezzato soprattutto la freddezza mostrata nel momento decisivo. La doppia vincita, prima con “Meccanico” e poi con “Data”, ha rafforzato l’impressione di una squadra preparata e potenzialmente destinata a restare in gara.

Reazione a Catena: chi sono I Tutto Esaurito

I Tutto Esaurito sono i campioni di Reazione a Catena nelle puntate del 28 e 29 luglio 2026. La squadra è composta da Michele, Filippo e Alice.

I tre concorrenti vengono da Roma, ma hanno origini tra Bergamo, Belluno e Torino. Sono amici e condividono anche l’interesse per il teatro amatoriale. Filippo, inoltre, lavora con i bambini nelle scuole.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. Quello che è emerso chiaramente, però, è il loro affiatamento. Fin dalla prima puntata hanno mostrato una buona comunicazione e una notevole capacità di gestire la pressione.

Alla loro prima Ultima Catena hanno vinto 9.625 euro con la parola “Meccanico”. Nella puntata successiva hanno aggiunto altri 14.625 euro grazie alla soluzione “Data”. Il loro montepremi complessivo è quindi arrivato a 24.250 euro.