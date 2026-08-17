Uno strano caso sta interessando i palinsesti di Rete 4. Per tutta la durata dell’estate, infatti, nel prime time è andato in onda il talk Zona Bianca, che ha ottenuto ottimi ascolti ma, nonostante questo, va incontro all’oramai tradizionale stop da settembre.

Zona Bianca ascolti stop da settembre, i dati Auditel del programma

Quella dell’estate del 2026 è per Zona Bianca una stagione di successo. L’edizione in corso ha esordito a giugno, ma è da luglio che il format è diventato uno dei punti di riferimento dell’intera offerta di Rete 4, con il Biscione che ha scelto di mandarlo in onda due volte alla settimana, nel prime time del lunedì e del giovedì.

I dati Auditel stanno premiando il programma. Analizzando i risultati che ha ottenuto dal 16 luglio scorso, infatti, Zona Bianca ha segnato una share media pari al 6,1%, con diversi picchi superiori al 7%.

Zona Bianca ascolti stop da settembre, lo stop da settembre

Nonostante gli ottimi ascolti, per Zona Bianca, con l’inizio della stagione 2026-2027, non ci sarà più posto nella programmazione tv di Rete 4. La trasmissione di Giuseppe Brindisi, infatti, non risulta presente negli affollatissimi palinsesti della rete, che da settembre accoglieranno anche la novità Verità Nascoste con Milo Infante.

Lecito immaginare che Zona Bianca possa tornare nel periodo delle festività natalizie, ma ciò non basta per evitare che lo stop da settembre lasci, senz’altro, un po’ l’amaro in bocca. La media degli ascolti dell’ultimo mese, d’altronde, è superiore a quella di alcuni programmi invernali già riconfermati da Mediaset.

È il caso, ad esempio, di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, che da settembre riprenderà nella nuova collocazione del mercoledì e non più in quella del martedì. La scorsa stagione il talk ha sofferto e non poco negli ascolti. L’ultimo mese di programmazione tv, a giugno, si è fermato al 5,2%. Ancora peggio ha fatto RealPolitik di Tommaso Labate, la cui prima stagione ha terminato con una media inferiore al 4% e che, nonostante questo, occuperà l’access prime time di Rete 4 del venerdì, sabato e domenica.

La puntata del 17 agosto

La formula di Zona Bianca di quest’anno è semplice: nella prima parte di diretta si parla di politica e attualità, mentre la seconda metà dell’appuntamento è completamente incentrata sul Delitto di Garlasco.

La medesima formula interessa anche la puntata in onda il 17 agosto, che apre con gli aggiornamenti legati all’attentato che ha colpito Sigfrido Ranucci. Dopo un focus sull’immigrazione, con un focus sulla situazione di Ceuta, è dedicata un’ampia pagina all’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.