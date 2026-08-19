La storia del Frank e della Nina è un film italiano del 2024 scritto e diretto da Paola Randi, in onda su Rai Movie e disponibile in streaming su RaiPlay. Protagonisti sono Gabriele Monti, Samuele Teneggi e Ludovica Nasti, rispettivamente nei ruoli di Gollum, Frank e Nina, tre ragazzi che vivono ai margini di una Milano molto lontana dalla sua immagine patinata.

Presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film è un originale racconto di formazione nel quale amicizia e amore diventano strumenti per provare a cambiare il proprio destino. Al centro c’è soprattutto Nina, adolescente già madre e intrappolata in un matrimonio violento, e Frank, ragazzo innamorato di lei e disposto a rischiare tutto pur di aiutarla.

Regia, produzione e protagonisti del film La storia del Frank e della Nina

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Paola Randi. Il film è prodotto da Fandango e Spotlight Media Productions, in collaborazione con Rai Cinema.

A raccontare la storia è Gollum, interpretato da Gabriele Monti. Il ragazzo comunica principalmente attraverso scritte e graffiti disseminati sui muri della città e diventa il narratore dell’incontro tra i suoi due amici.

Samuele Teneggi interpreta Frank, ragazzo cresciuto in un ambiente difficile ma determinato a costruirsi un futuro diverso. Ludovica Nasti è invece Nina, giovane madre che ha abbandonato gli studi e vive una situazione familiare estremamente complicata.

Nel cast figurano inoltre Marco Bonadei, Bruno Bozzetto, Anna Ferzetti e Margherita Di Rauso.

Dove è stato girato?

La storia del Frank e della Nina è stato girato principalmente a Milano, ma la città mostrata da Paola Randi è volutamente distante dalle immagini più turistiche del capoluogo lombardo.

La storia attraversa soprattutto quartieri periferici, case popolari, strade, cavalcavia e spazi urbani marginali, trasformando Milano nel territorio nel quale i tre protagonisti cercano di costruirsi una propria identità.

Alcune riprese sono state realizzate anche nelle zone di Rozzano e Barona. I graffiti di Gollum diventano parte integrante degli scenari e permettono al ragazzo di raccontare attraverso i muri ciò che non riesce a esprimere a voce.

Trama del film La storia del Frank e della Nina

Gollum non parla, ma ha trovato un’altra maniera per comunicare: scrive sui muri.

È proprio lui a raccontare la storia di Frank e Nina.

Frank è un ragazzo intelligente che cerca di completare gli studi e guadagna qualche soldo aiutando altri studenti a prepararsi per gli esami.

Un giorno incontra Nina.

La ragazza è molto giovane, ma è già madre di un bambino ed è sposata con un uomo violento e possessivo. Ha lasciato la scuola e sembra aver rinunciato alla possibilità di costruirsi una vita differente.

Frank decide di aiutarla a studiare.

Le lezioni diventano presto qualcosa di molto più importante. Nina riscopre il desiderio di imparare e soprattutto comincia a immaginare un futuro nel quale non debba dipendere dal marito.

Nel frattempo tra lei e Frank nasce un sentimento sempre più forte.

Gollum osserva tutto e diventa il complice della loro storia.

Frank e Nina si innamorano?

Sì. Frank si innamora profondamente di Nina e il sentimento diventa progressivamente reciproco.

La loro relazione è però estremamente complicata. Nina ha un figlio e soprattutto vive ancora sotto il controllo del marito.

Frank rappresenta per lei non soltanto un possibile amore, ma anche la scoperta che un’esistenza diversa è ancora possibile.

I tre ragazzi finiscono così per formare una piccola famiglia alternativa. Gollum, Frank e Nina condividono sogni e paure mentre cercano una via d’uscita da un mondo nel quale sembrano già avere un destino assegnato.

Spoiler finale: come finisce La storia del Frank e della Nina?

La situazione precipita quando diventa evidente che Nina non può continuare a vivere accanto al marito violento.

Frank vorrebbe portarla via e costruire con lei una nuova vita, ma fuggire significa affrontare conseguenze concrete e mettere in pericolo anche il bambino.

Il sogno romantico deve quindi confrontarsi con una realtà molto più difficile.

Nina comprende soprattutto che non può semplicemente aspettare che Frank la salvi. Per liberarsi realmente deve essere lei a compiere una scelta e a riprendere il controllo della propria esistenza.

Il rapporto tra i tre protagonisti cambia così definitivamente.

Frank e Nina rimangono insieme?

Il finale evita deliberatamente il classico lieto fine romantico. Frank e Nina si amano, ma crescere significa anche comprendere che l’amore da solo non può risolvere tutti i problemi.

Nina sceglie di prendere in mano il proprio futuro e quello del figlio, mentre Frank deve accettare che amare qualcuno non significhi necessariamente poter decidere quale sia la strada migliore per lui.

Anche Gollum completa il proprio percorso. Il ragazzo che aveva raccontato le vite degli altri attraverso scritte e graffiti riesce finalmente a trovare una propria forma di libertà.

La conclusione rimane quindi volutamente sospesa e poetica: Frank, Nina e Gollum non ottengono magicamente la vita che avevano immaginato, ma conquistano qualcosa di fondamentale, cioè la possibilità di scegliere chi diventare.

Cast completo del film La storia del Frank e della Nina