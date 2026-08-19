Dai social alla televisione. Stiamo parlando di Giorno di Prova, format che dopo anni su YouTube andrà in onda, nella prossima stagione, su DMAX.

Giorno di Prova DMAX, il debutto su Discovery di Gabriele Vagnato

Al timone di Giorno di Prova, nuova trasmissione di DMAX, c’è un volto decisamente già molto noto al pubblico italiano. Si tratta del giovane Gabriele Vagnato, classe 2001 diventato famoso, in primis, sui social. Quando era ancora un adolescente ha iniziato a pubblicare dei video ironici su YouTube e sulle varie piattaforme e tali contenuti, progressivamente, hanno attirato sempre più pubblico, facendolo diventare uno dei creator più seguiti del nostro paese.

Nel 2022 Vagnato ha fatto il suo debutto in televisione, entrando nel cast degli ospiti fissi di Viva Rai 2, morning show di Fiorello. A questa esperienza se ne sono aggiunte diverse altre sul piccolo schermo, tra cui Playlist Tutto ciò che è musica e The Floor Ne rimarrà solo uno.

L’esordio il 1° settembre

Per Gabriele Vagnato, quello su DMAX con Giorno di Prova sarà un esordio su Discovery. Fino a questo momento, infatti, il conduttore non aveva mai presenziato ad alcuna produzione realizzata dall’emittente, concentrando le proprie esperienze in tv soprattutto in Rai.

Per vedere Giorno di Prova su DMAX occorrerà attendere il prossimo 1° settembre. La rete, visibile sul canale 52 del digitale terrestre, propone lo show in prima serata, dalle ore 21:20 circa. Inoltre, è possibile seguire i vari appuntamenti anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Giorno di Prova DMAX, un format nato sui social

Per quanto sia un programma televisivo del tutto nuovo, Giorno di Prova è in realtà già molto conosciuto nel pubblico che segue Gabriele Vagnato. Oramai da più di quattro anni, infatti, il giovane creator ha deciso di lanciare, su YouTube, tale format.

In esso, il conduttore affianca, in ogni puntata, dei vari professionisti del nostro paese, che hanno appena 24 ore di tempo per cercare di insegnare a Vagnato il loro mestiere, raccontandone le difficoltà e i rischi.

Il medesimo meccanismo di funzionamento interessa anche la trasposizione televisiva di Giorno di Prova. A fornire qualche anticipazione su ciò che vedremo è lo spot della trasmissione, che mostra il conduttore mentre è impegnato nelle difficili attività di addestramento dei vigili del fuoco. Inoltre, Vagnato tenta di imparare il mestiere dei professionisti del Soccorso Alpino, con tanto di esercitazioni nel recupero in elicottero.