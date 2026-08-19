L’estate, almeno quella televisiva, è oramai agli sgoccioli. Di seguito vi sveliamo quando iniziano alcuni dei programmi della prossima stagione di Mediaset, con la prima data chiave fissata per il 24 agosto.

Quando iniziano programmi Mediaset, Milo Infante riaccende Rete 4 (e non solo)

L’onore e l’onere di inaugurare la nuova stagione televisiva di Mediaset sono affidati a Milo Infante. Il conduttore, la novità più attesa dei palinsesti, esordisce il 24 agosto nel daytime di Rete 4 con il programma Ore 11. Lo show, che già dal titolo ricorda la precedente esperienza in Rai con Ore 14, va in onda dal lunedì al venerdì, fino alle 13:00. Sempre il 24 agosto, Infante riaccende il daytime di Canale 5 con Verità Nascoste Il Diario, dalle 16:45 alle 18:40 circa.

Se Ore 11 è a tempo indeterminato, quello con Verità Nascoste Il Diario è un impegno a breve termine. A partire da lunedì 7 settembre, nella medesima fascia oraria, torna Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi.

Quando iniziano programmi Mediaset, l’informazione di Rete 4

Analizzando il prime time di Rete 4, venerdì 28 agosto parte la nuova edizione di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Domenica 30 agosto, invece, Toni Capuozzo guida la prima puntata della trasmissione Giganti.

Martedì 1° settembre Milo Infante debutta con Verità Nascoste, seguito 24 ore dopo da Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca, da quest’anno nella nuova collocazione del mercoledì. Giovedì 3 settembre Paolo Del Debbio è alla guida di Dritto e rovescio, mentre Nicola Porro con Quarta Repubblica torna il 7 settembre. Il lungo elenco di esordi in prima serata su Rete 4 termina con Fuori dal coro: per rivedere il talk di Mario Giordano è necessario attendere a domenica 27 settembre.

Nel daytime, la parentesi di Sabrina Scampini a 4 di Sera News termina il 30 agosto. Dal giorno seguente, infatti, riparte la versione autunnale del format dell’access prime time, con la conduzione di Paolo Del Debbio. Nello stesso orario, ma dal 4 settembre, Tommaso Labate dà il via alla nuova stagione di RealPolitik, che da talk di prima serata si trasforma in programma del daytime in onda venerdì, sabato e domenica.

L’offerta di Canale 5

Spostando l’attenzione su Canale 5, la coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi torna in onda con Mattino Cinque News da lunedì 14 settembre, dalle 08:45 alle 10:50 circa. Per vedere le nuove interviste di Silvia Toffanin a Verissimo, proposto nel pomeriggio della rete ammiraglia sia il sabato che la domenica, è necessario attendere fino al 19 settembre.

Ignote le date degli show di prime time: le uniche notizie attualmente in possesso riguardano il Grande Fratello Vip, che dovrebbe riprendere il 14 o il 21 settembre. L’incertezza riguarda anche le fiction e i film tv. In tal senso, la certezza riguarda la pellicola Il mio nome è Carlo, che su Canale 5 è visibile il 12 ottobre, nel giorno in cui si celebra la memoria liturgica del giovane Santo.