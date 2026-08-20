Gunner è un film d’azione americano del 2024 diretto da Dimitri Logothetis, disponibile su Prime Video. Protagonista è Luke Hemsworth nel ruolo di Lee Gunner, veterano delle forze speciali che si ritrova a combattere contro una pericolosa organizzazione criminale dopo il rapimento dei suoi figli.

Al suo fianco troviamo Morgan Freeman, che interpreta Kendrick Ryker, potente boss del narcotraffico capace di continuare a dirigere la propria organizzazione anche dal carcere. Quando i suoi uomini commettono l’errore di rapire i figli di Gunner, il militare utilizza tutta la propria esperienza per riportarli a casa.

Regia, produzione e protagonisti del film Gunner

La regia di Gunner è firmata da Dimitri Logothetis, mentre la sceneggiatura è di Gary Scott Thompson, autore legato anche alla nascita della saga di Fast & Furious.

Luke Hemsworth interpreta Lee Gunner, veterano delle forze speciali che torna a casa dopo aver trascorso molto tempo lontano dalla famiglia. L’uomo vuole soprattutto ricostruire il rapporto con i suoi due figli.

Morgan Freeman interpreta Kendrick Ryker, boss di un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga. Nonostante si trovi in prigione, Ryker continua a esercitare una notevole influenza sull’organizzazione.

Mykel Shannon Jenkins è invece Dobbs Ryker, figlio del boss e responsabile delle operazioni criminali sul territorio.

Dove è stato girato?

Gunner è stato girato principalmente in Alabama, negli Stati Uniti.

Una delle location principali è Bessemer, nell’area metropolitana di Birmingham. La produzione ha utilizzato diversi ambienti della zona per realizzare le sequenze d’azione e ricreare i territori controllati dall’organizzazione criminale.

Le ambientazioni boschive assumono particolare importanza nella prima parte del film, quando quella che dovrebbe essere una tranquilla escursione tra padre e figli si trasforma improvvisamente in una lotta per la sopravvivenza.

Trama del film Gunner

Lee Gunner è un veterano delle forze speciali che torna dalla guerra e cerca di riavvicinarsi ai suoi figli Travis e Luke.

Gli anni trascorsi lontano da casa hanno creato una distanza tra loro e Lee decide di organizzare un’escursione nella natura insieme ai ragazzi e allo zio Jon.

Dovrebbe essere l’occasione perfetta per recuperare il tempo perduto.

Durante il viaggio, però, il gruppo arriva accidentalmente nei pressi di un laboratorio utilizzato da un’organizzazione criminale per la produzione di droga.

Gli uomini che sorvegliano la struttura li scoprono.

Gunner reagisce utilizzando il proprio addestramento militare e riesce a eliminare diversi criminali, ma durante lo scontro la situazione precipita.

Travis e Luke vengono catturati.

Dietro l’organizzazione c’è la famiglia Ryker, guidata dal potente Kendrick e dal figlio Dobbs.

Per Lee esiste ormai un solo obiettivo: ritrovare i ragazzi.

Perché i Ryker rapiscono i figli di Gunner?

I criminali comprendono rapidamente di essersi messi contro un uomo molto più pericoloso di quanto immaginassero.

Gunner non è un semplice padre capitato accidentalmente nel posto sbagliato: è un soldato altamente addestrato, capace di utilizzare armi, esplosivi e tecniche di combattimento.

Il rapimento dei figli diventa quindi anche uno strumento per fermarlo.

Ma produce esattamente l’effetto contrario.

Lee comincia a eliminare sistematicamente gli uomini dell’organizzazione e arriva a mettere in pericolo l’intero impero criminale dei Ryker.

La situazione diventa talmente grave che Kendrick Ryker continua a impartire ordini dal carcere, cercando una maniera per eliminare Gunner prima che possa raggiungere i figli.

Spoiler finale: come finisce Gunner?

Lee riesce a individuare il luogo nel quale sono tenuti Travis e Luke e dà il via alla resa dei conti.

L’uomo affronta praticamente da solo gli uomini dei Ryker, utilizzando l’esperienza accumulata durante gli anni trascorsi nelle forze speciali.

Il confronto decisivo è con Dobbs Ryker, che comprende troppo tardi di aver sottovalutato il suo avversario.

Gunner riesce progressivamente a smantellare l’organizzazione e raggiunge i ragazzi.

Il vero significato della missione, però, va oltre il semplice salvataggio. All’inizio Lee era un padre praticamente estraneo alla vita dei figli; quando tutto finisce, ha dimostrato fino a che punto sia disposto a spingersi per proteggerli.

Gunner riesce a salvare i figli?

Sì. Lee Gunner riesce a salvare Travis e Luke.

Dopo aver affrontato gli uomini dell’organizzazione, il protagonista riesce a riunirsi ai ragazzi e a portarli fuori dalla situazione nella quale erano rimasti intrappolati.

L’esperienza permette inoltre a Lee di recuperare almeno in parte il rapporto con loro.

Ma rimane ancora una questione aperta: Kendrick Ryker.

Il boss interpretato da Morgan Freeman ha diretto gran parte degli eventi dal carcere e rappresenta un livello di potere superiore rispetto agli uomini affrontati direttamente da Gunner.

La conclusione mantiene quindi la struttura tipica del thriller d’azione: Lee porta a termine la missione più importante, salvare la propria famiglia, mentre la guerra contro il mondo criminale dei Ryker lascia spazio a possibili ulteriori conseguenze.

Cast completo del film Gunner