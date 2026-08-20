Giovedì 20 agosto prende il via la stagione della serialità di Sky. Dalle ore 21:15 circa, su Sky Atlantic, esordisce la serie tv Atomic.

Atomic serie tv, regista e dove è girata

Atomic è una serie tv appartenente ai generi thriller e comedy. Originaria del 2025, si tratta dell’adattamento seriale del romanzo Atomic Bazaar di William Langewiesche. Il titolo è realizzato da Sky Studios con la collaborazione della Pulse Films ed ha come regista Shariff Korver.

La prima stagione è formata da cinque puntate, ognuna delle quali ha una durata di un’ora. Sky Atlantic, in occasione del debutto del 20 agosto, ne propone due, visibili anche in streaming e on demand mediante le applicazioni Now TV e Sky Go. Le riprese, durate diverse settimane, si sono svolte nell’estate del 2024 in diverse località del Marocco.

Atomic serie tv, la trama

Al centro della trama di Atomic ci sono Max e JJ. Il primo è interpretato da Alfie Allen, noto al grande pubblico soprattutto per aver prestato il volto al principe Theon Greyjoy ne Il Trono di Spade. Il secondo, invece, è animato da Shazad Latif, che ha partecipato a titoli come Black Mirror, Star Trek Discovery e Departure.

Max è un contrabbandiere di droga, JJ è un enigmatico straniero in fuga e fra loro nasce un’amicizia tanto forte quanto improbabile. I due vengono trascinati in una missione ad alto rischio, per la quale non si sono mai arruolati: trafficare uranio altamente arricchito. Per portare a termine tale operazione i protagonisti intraprendono un lungo viaggio che coinvolge diverse località del Nord Africa e del Medio Oriente.

Spoiler finale

In Atomic, la missione di Max e JJ si fa ancora più pericolosa nel momento in cui la CIA, l’MI6 e una rete globale di forze avversarie si mettono sulle loro tracce per individuarli e arrestarli. Per i protagonisti, quello che inizia come disperato tentativo di sopravvivenza si trasforma prima in una riluttante collaborazione, poi in una possibilità di redenzione.

Atomic serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv che debutta oggi su Sky Atlantic.