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Serie tv poliziesche

Atomic, la serie tv apre la stagione di Sky Atlantic: trama, cast e curiosità

Matteo Tuveri
20 Agosto 2026 2 Minuti di lettura
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Giovedì 20 agosto prende il via la stagione della serialità di Sky. Dalle ore 21:15 circa, su Sky Atlantic, esordisce la serie tv Atomic.

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Atomic serie tv, regista e dove è girata

Atomic è una serie tv appartenente ai generi thriller e comedy. Originaria del 2025, si tratta dell’adattamento seriale del romanzo Atomic Bazaar di William Langewiesche. Il titolo è realizzato da Sky Studios con la collaborazione della Pulse Films ed ha come regista Shariff Korver.

La prima stagione è formata da cinque puntate, ognuna delle quali ha una durata di un’ora. Sky Atlantic, in occasione del debutto del 20 agosto, ne propone due, visibili anche in streaming e on demand mediante le applicazioni Now TV e Sky Go. Le riprese, durate diverse settimane, si sono svolte nell’estate del 2024 in diverse località del Marocco.

Atomic-serie-tv-finale

Atomic serie tv, la trama

Al centro della trama di Atomic ci sono Max e JJ. Il primo è interpretato da Alfie Allen, noto al grande pubblico soprattutto per aver prestato il volto al principe Theon Greyjoy ne Il Trono di Spade. Il secondo, invece, è animato da Shazad Latif, che ha partecipato a titoli come Black Mirror, Star Trek Discovery e Departure.

Max è un contrabbandiere di droga, JJ è un enigmatico straniero in fuga e fra loro nasce un’amicizia tanto forte quanto improbabile. I due vengono trascinati in una missione ad alto rischio, per la quale non si sono mai arruolati: trafficare uranio altamente arricchito. Per portare a termine tale operazione i protagonisti intraprendono un lungo viaggio che coinvolge diverse località del Nord Africa e del Medio Oriente.

Spoiler finale

In Atomic, la missione di Max e JJ si fa ancora più pericolosa nel momento in cui la CIA, l’MI6 e una rete globale di forze avversarie si mettono sulle loro tracce per individuarli e arrestarli. Per i protagonisti, quello che inizia come disperato tentativo di sopravvivenza si trasforma prima in una riluttante collaborazione, poi in una possibilità di redenzione.

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Atomic serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv che debutta oggi su Sky Atlantic.

  • Alfie Allen: Max;
  • Shazad Latif: Mohamed Aziz conosciuto come JJ;
  • Samira Wiley: Cassie Elliot/Cassandra Bryce;
  • Avital Lvova: Oksana Shirokova;
  • Stuart Martin: Robert “Rab” Mackintosh;
  • Franklin Virgüez: Antonio Alam;
  • Charlie Murphy: Laetitia;
  • Brian Gleeson: Mark Ellis;
  • Akin Gazi: Sayed Ahman;
  • Vahid Gold: Khaled Awad.

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