Giovedì 20 agosto va in scena la partita Atalanta-Hapoel Tel Aviv valevole come playoff di Conference League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. A tre giorni dall’esordio in campionato, dunque, i nerazzurri affrontano il primo impegno ufficiale della stagione.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv programmazione tv, l’esordio di Maurizio Sarri

L’Atalanta è la prima squadra italiana a scendere in campo in questa stagione in una competizione internazionale. Per la Dea, l’incontro coincide anche con la prima apparizione ufficiale del nuovo allenatore Maurizio Sarri.

La sfida, come già detto, vale per i playoff di Conference League. Ciò significa che l’Atalanta, per entrare a far parte del torneo, deve necessariamente riuscire a superare nel doppio confronto di andata e ritorno gli avversari dell’Hapoel Tel Aviv. Squadra, questa, che sulla carta è decisamente inferiore rispetto ai neroazzurri.

Incontro al via alle ore 20:30

La partita fra Atalanta-Hapoel Tel Aviv prende il via alle ore 21:00. L’incontro si disputa presso la New Balance Arena di Bergamo. Nella città sono state aumentate le misure di sicurezza, considerate le manifestazioni di protesta già annunciate contro la compagine ospite che rappresenta l’omonima città israeliana. A dirigere la partita c’è l’arbitro spagnolo Javier Alberola Rojas.

La Dea deve cercare di sfruttare il fattore casa. L’obiettivo, infatti, è riuscire a vincere con diversi gol di distacco, in modo tale da ipotecare già la qualificazione al prossimo turno ed evitare ogni possibile sorpresa nella sfida di ritorno, in programma giovedì 27 agosto.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv programmazione tv, la diretta in chiaro e a pagamento

La partita Atalanta-Hapoel Tel Aviv è proposta sia a pagamento che in chiaro. Nel primo caso, il punto di riferimento è Sky, emittente che detiene i diritti tv per proporre in diretta e in esclusiva tutte le partite della Conference League. L’incontro, in particolare, è inserito nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming, inoltre, è possibile seguire il faccia a faccia su Now TV e Sky Go. In chiaro, l’incontro è proposto su TV8.

Sia su Sky che su TV8, il prepartita parte alle ore 20:00 ed è guidato da Mario Giunta con ospite Riccardo Montolivo. Alle 20:30 inizia la partita vera e propria, che ha come telecronisti Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. I due sono affiancati da Massimiliano Nebuloni, inviato a bordocampo. Al termine del match, intorno alle 22:30, prende la linea il post-partita occupato da Calciomercato L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Aldo Serena, Lorenzo Minotti, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.