La televisione italiana continua a puntare sul genere biografico. Sono iniziate, infatti, le riprese del film dedicato ad Alessandro Volta, prossimamente in onda su Rai 1.

Alessandro Volta film, nel cast Matteo Martari

Le riprese del film su Alessandro Volta sono partite il 24 agosto a Udine, dove la produzione rimane per qualche giorno. In seguito, le registrazioni della pellicola si concentrano su numerose altre località del Friuli Venezia Giulia, fra cui San Vito al Tagliamento.

Come riporta l’Ansa, la società che è impegnata nella realizzazione del progetto è la Publispei-Pubblicità Spettacoli Italiani, che sta lavorando con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. La regia è di Marco Pontecorvo, che in passato ha diretto fiction come Sempre al tuo fianco e Per Elisa Il caso Claps.

A interpretare Alessandro Volta c’è Matteo Martari, nella prossima stagione impegnato nella seconda stagione di Libera. Nel cast presenzia anche Stefano Pesce (Diabolik e Balene Amiche per sempre), che presta il volto a Luigi Volta, fratello del protagonista.

La trama della pellicola

Il film racconta ciò che è accaduto ad Alessandro Volta nell’estate del 1794. Un anno molto importante per lo scienziato, che mentre è impegnato nelle sue ricerche dedicate all’elettricità ha un incontro che cambia la sua vita: quello con la cantante lirica Marianna Paris. I due stringono un rapporto molto intenso che sfocia in una storia d’amore. Il legame, però, è fortemente osteggiato dal fratello arcidiacono Luigi Volta.

Intanto, Alessandro Volta è impegnato sul lavoro. L’amministrazione austriaca ha sottoposto al protagonista una sfida molto impegnativa: trasformare le sue recenti scoperte scientifiche in delle invenzioni capaci di fruttare economicamente. Il percorso che porterà alla nascita della pila elettrica è ricco di insidie ed è contraddistinto dalla rivalità con lo scienziato bolognese Luigi Galvani.

Alessandro Volta film, prosegue il racconto dei grandi personaggi italiani

Il film su Alessandro Volta andrà in onda su Rai 1 e rientra nel ciclo di pellicole che, da diverse stagioni televisive, raccontano le storie dei grandi personaggi italiani. Negli scorsi mesi, ad esempio, sono andati in onda Califano e Champagne, rispettivamente dedicate a Franco Califano e Peppino Di Capri. Poi è toccato a Il Marciatore e Volevo solo fare il mio lavoro, incentrati su Abdon Pamich e il portiere Dino Zoff. Altri biopic firmati dalla Rai sono Il Lungo Viaggio su Franco Battiato e Rosso Volante dedicato a Eugenio Monti.

In autunno, la TV di Stato ha già confermato l’arrivo di La Promessa di Patrizio, film la cui trama si incentra sul percorso umano e professionale del pugile Patrizio Oliva. Prossimamente, poi, va in onda Celestino V, diretto da Michele Placido e con protagonista la vita dell’omonimo Papa. Il mondo Rai Cinema, insomma, è sempre più orientato alla celebrazione dei grandi italiani.