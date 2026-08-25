Con la fine delle repliche di Capri, dal 25 agosto cambiano i palinsesti di Rai 1. A differenza di quanto annunciato inizialmente, infatti, non saranno proposte le repliche di Don Matteo, bensì sarà protagonista Vanessa Incontrada.

Palinsesti Rai 1 dal 25 agosto, in onda Un’Altra Vita

Le ultime due puntate di Capri, in onda da settimane su Rai 1 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, sono state proposte ieri, lunedì 24 agosto. A partire dalla giornata odierna, la fascia oraria al via subito dopo la fine dell’edizione delle 13:30 del TG1 è occupata da Un’Altra Vita.

La miniserie ha debuttato nel 2014 sulla rete ammiraglia della TV di Stato, con la regia firmata da Cinzia CH Torrini e realizzata dalla Endemol e Rai Fiction. Al centro della storia c’è Emma Conti interpretata da Vanessa Incontrada, medico che lascia Milano e si trasferisce a Ponza per salvaguardare le figlie dallo scandalo che ha coinvolto il marito Pietro Guerrieri (Cesare Bocci), accusato di corruzione.

La fiction aveva nel cast anche Daniele Liotti, che presta il volto ad Antonio, e Loretta Goggi, che invece era Elvira Guarnieri. La miniserie, in prima visione, aveva segnato ascolti record, con l’ultima puntata che aveva tenuto compagnia a più di 8 milioni di spettatori con il 32,15% di share.

Palinsesti Rai 1 dal 25 agosto, Come Una Madre nell’ultima settimana di programmazione tv estiva

Ma la conferma della scelta Rai di rendere Vanessa Incontrada assoluta protagonista della fine dei palinsesti estivi della rete ammiraglia arriva analizzando la programmazione tv della prossima settimana. Un’Altra Vita, infatti, esordisce il 25 agosto e giunge al termine il prossimo lunedì 1° settembre.

Dal giorno seguente, sempre dalle ore 14:00, parte Come Una Madre, un’altra produzione seriale con protagonista Incontrada. Quest’ultima, nella fiction articolata in sei episodi, presta il volto ad Angela Graziani, che dopo il lutto per la morte del figlio di appena 9 anni sceglie di cambiare vita, lasciare Roma e trasferirsi nell’arcipelago toscano, suo luogo di origine. La protagonista si ritrova coinvolta, ben presto, in una inchiesta di omicidio.

Trasmessa per la prima volta su Rai 1 nel 2020, la serie aveva ottenuto ottimi ascolti, con una share media superiore al 20%.

Il 7 settembre parte il daytime autunnale

Venerdì 5 settembre giunge alla conclusione Come Una Madre, trainando il pomeriggio di Rai 1 fino all’inizio del daytime invernale. Quest’ultimo parte lunedì 7 settembre, quando Caterina Balivo inaugura la nuova stagione del suo rotocalco La Volta Buona. A seguire, dalle ore 16:00, riprende la lunga serialità con Il Paradiso delle Signore, soap opera che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino alla primavera dell’anno prossimo.