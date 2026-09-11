Weiss & Morales – Nero come il petrolio è un film poliziesco del 2025 diretto da Oriol Ferrer, in onda su Rai Premium. Il titolo corrisponde al primo episodio della produzione ispano-tedesca Weiss & Morales e ha come protagonisti Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre.

I due interpretano Nina Weiss, ispettrice tedesca della BKA, e Raúl Morales, investigatore della Guardia Civil spagnola. Il loro primo caso insieme riguarda la misteriosa morte dell’ingegnere Bruno Kohl, trovato senza vita vicino a una piattaforma petrolifera nelle Isole Canarie.

Regia, produzione e protagonisti del film Weiss & Morales – Nero come il petrolio

La regia di Weiss & Morales – Nero come il petrolio è firmata da Oriol Ferrer. La sceneggiatura è di Carlota Dans, Nina Hernández, Alberto Guntín e Alfonso Blanco.

La produzione è realizzata da Portocabo, Nadcon Film, RTVE e ZDF.

La fotografia è curata da Jaime Pérez, il montaggio da Gaspar Broullón, mentre le musiche sono firmate da Santi Jul e Iván Laxe.

Katia Fellin interpreta l’ispettrice Nina Weiss, agente della Bundeskriminalamt tedesca arrivata alle Canarie inizialmente per questioni personali.

Miguel Ángel Silvestre è invece Raúl Morales, investigatore della Guardia Civil. I due possiedono caratteri e metodi molto differenti e la collaborazione comincia tra incomprensioni e continui contrasti.

Dove è stato girato?

Weiss & Morales – Nero come il petrolio è ambientato e girato nelle Isole Canarie.

Il centro della vicenda è Gran Canaria, con particolare attenzione all’area di Las Palmas de Gran Canaria e alla sua zona portuale e industriale.

Una delle location più importanti è proprio il porto, dove si trovano le strutture legate alla manutenzione delle piattaforme petrolifere.

L’ambiente industriale assume un ruolo fondamentale perché la vittima, Bruno Kohl, lavora per la Kohlimar, società impegnata nel settore delle piattaforme e in un ambizioso progetto di riconversione verso l’idrogeno verde.

Alle location urbane di Gran Canaria si affianca inoltre il paesaggio naturale delle isole, essenziale anche per la storia personale di Nina Weiss, nata proprio nell’arcipelago.

Trama del film Weiss & Morales – Nero come il petrolio

Durante la presentazione di un importante progetto energetico alle Isole Canarie, accade qualcosa di inatteso.

Bruno Kohl non si presenta come previsto.

Il giovane è il figlio di Thomas Kohl, fondatore della Kohlimar, una delle aziende industriali più importanti della zona.

Bruno dirige il dipartimento di ricerca e sviluppo ed è il principale responsabile di un progetto destinato a trasformare vecchie piattaforme petrolifere attraverso l’utilizzo dell’idrogeno verde.

Poche ore dopo, il suo cadavere viene recuperato nelle acque del porto.

Sul corpo è presente un trauma alla testa.

Potrebbe trattarsi di una caduta accidentale, ma non può essere escluso l’omicidio.

Poiché Bruno possiede la cittadinanza tedesca, la Guardia Civil riceve il supporto della BKA.

L’incarico finisce nelle mani di Nina Weiss, che si trova casualmente alle Canarie per fare visita alla madre Margarethe.

Nina viene formalmente indicata come osservatrice.

Ma rimanere semplicemente a guardare non appartiene al suo carattere.

Comincia immediatamente a fare domande, provocando l’irritazione di Raúl Morales.

L’indagine ricostruisce le ultime ore di Bruno.

Poco prima della morte aveva avuto una discussione con Antonia, legata all’università che aveva collaborato alla nascita del progetto.

C’erano inoltre forti tensioni con Pablo Orozco, rappresentante dei lavoratori preoccupato per le conseguenze della riconversione industriale.

Anche all’interno della Kohlimar non mancano i conflitti.

Bruno era considerato brillante ma impulsivo e il progetto aveva richiesto investimenti enormi.

Nina e Raúl scoprono inoltre qualcosa di molto più pericoloso.

Dietro i finanziamenti destinati all’attività di ricerca si nasconde una trama di riciclaggio di denaro.

I documenti sembrano inizialmente compromettere proprio Bruno.

Ma gli investigatori comprendono che il giovane potrebbe essere stato utilizzato da qualcun altro.

Spoiler finale

Nel finale di Weiss & Morales – Nero come il petrolio, Nina e Raúl comprendono che la soluzione del caso si trova all’interno della stessa famiglia Kohl.

Le indagini sui finanziamenti conducono a un uomo coinvolto nella rete di riciclaggio.

Il collegamento decisivo porta però molto più indietro rispetto ai contatti avuti da Bruno.

Thomas Kohl conosceva già la rete finanziaria.

Nina ricostruisce quindi ciò che è realmente accaduto.

Thomas aveva utilizzato il progetto del figlio come copertura per far arrivare denaro alla Kohlimar attraverso un sistema illegale.

Il suo obiettivo era salvare l’azienda, mantenere i posti di lavoro e proteggere ciò che considerava il proprio grande lascito imprenditoriale.

Bruno scopre la verità proprio il giorno della presentazione.

Comprende che il padre lo ha utilizzato e decide di denunciare tutto.

Raggiunge Thomas sulla piattaforma e tra i due nasce una discussione violentissima.

Bruno accusa il padre di aver trasformato il progetto al quale aveva dedicato anni di lavoro nella copertura di un’operazione di riciclaggio.

Annuncia quindi che racconterà tutto.

Thomas cerca di fermarlo.

Durante la colluttazione Bruno precipita e batte violentemente la testa.

Thomas tenta di afferrarlo, ma non riesce a salvarlo.

Quando raggiunge il figlio, Bruno è già morto.

A quel punto l’imprenditore compie la scelta che trasforma l’incidente in un crimine.

Trascina il corpo del figlio e lo getta in mare, nel tentativo di nascondere ciò che è successo e proteggere l’azienda.

Nina e Raúl organizzano quindi una ricostruzione sulla piattaforma e mettono Thomas davanti alle prove.

L’uomo crolla e confessa.

La morte di Bruno viene quindi qualificata come omicidio involontario, accompagnato però dal tentativo di occultare il cadavere.

Risolto il caso, tra Nina e Raúl nasce finalmente un rispetto reciproco.

Nina decide però di non tornare subito in Germania.

Ha un’altra questione da chiarire alle Canarie: vuole scoprire la verità sulla propria famiglia e soprattutto chi sia realmente suo padre.

Cast completo del film Weiss & Morales – Nero come il petrolio

Il cast è guidato da Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre nei ruoli dei due investigatori. Il primo caso coinvolge la famiglia Kohl e numerosi personaggi legati all’azienda e alla Guardia Civil.