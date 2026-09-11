Venerdì 11 settembre va in onda la prima puntata di Suzuki Jukebox La Notte delle Hit. La trasmissione è visibile dalle ore 21:30 circa, su Rai 1.

Suzuki Jukebox La Notte delle Hit prima puntata, la celebrazione della musica anni ’80, ’90 e 2000

Per il secondo anno consecutivo, dunque, la Rai ha deciso di aprire simbolicamente la nuova stagione televisiva con la musica. Venerdì 11 settembre va in onda la prima puntata del Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, la cui edizione è composta da un totale di due appuntamenti: il secondo è previsto sabato 12 settembre.

Al centro del format c’è la grande musica del passato, quella degli anni ’80, ’90 e 2000. Essa è celebrata con la partecipazione degli interpreti originali delle grandi hit che negli anni hanno tenuto compagnia a diverse generazioni di italiani.

Entrambe le serate sono visibili, oltre che in televisione, anche in streaming e on demand mediante RaiPlay.

Chi sono i conduttori

Alla conduzione del Suzuki Jukebox La Notte delle Hit torna Antonella Clerici, amatissimo volto della Rai che lo scorso lunedì ha inaugurato una nuova stagione televisiva con lo show È sempre Mezzogiorno. Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, è presente il rapper Clementino, che da anni lavora come giudice nelle varie versioni di The Voice, show musicale guidato proprio da Clerici.

La kermesse musicale, per la prima volta, è proposta in televisione in diretta. Il programma, prodotto da A1 Pictures in collaborazione con Direzione Intrattenimento Prime Time, è ambientato a Torino, all’interno della Inalpi Arena, in grado di ospitare più di 15 mila spettatori.

Suzuki Jukebox La Notte delle Hit prima puntata, il cast

Durante la prima puntata del Suzuki Jukebox La Notte delle Hit salgono sul palco numerosi artisti. La grande musica italiana è rappresentata, in primis, da Loredana Bertè e Patty Pravo, entrate nella storia della musica grazie a brani come Sei bellissima e La bambola.

Fra le protagoniste c’è Cristina D’Avena, che ha dato voce ad alcune delle sigle più iconiche dei cartoni animati del nostro paese. Salgono sul palco anche Neri per Caso, Sugarfree, Nek, Drupi, Irene Grandi e Nino Buonocore. Per un omaggio a Ivan Graziani è accolto il figlio Filippo.

Anche la musica internazionale è al centro dell’appuntamento del debutto. I due conduttori danno spazio a DSL*Dire Straits Legacy, formato nel 2013 e composto da alcuni grandi membri della storica band Dire Straits, e Lou Bega, noto in tutto il mondo per la hit Mambo No. 5.