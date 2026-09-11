Venerdì 11 settembre, su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Lo show è proposto sulla rete Discovery dalle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 11 settembre, il tema della serata

Alla conduzione di Bake Off Italia fa il suo ritorno Brenda Lodigiani, comica e imitatrice che porta la sua energia sotto il tendone poste nella suggestiva cornice di Villa Borromeo D’Adda, ad Arcore.

Per valutare i dolci realizzati nelle tre manche dagli aspiranti pasticceri italiani torna la giuria formata da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Al loro fianco, durante la prova tecnica, è presente come ospite speciale Iginio Massari.

Il tema della serata odierna è Ritorno a scuola. Per tale motivo, durante tutte le tre sfide i concorrenti sono chiamati a confrontarsi con le nozioni base della pasticceria.

La prova creativa e quella tecnica

A Bake Off Italia dell’11 settembre si parte con la prova creativa. In essa, i concorrenti sono chiamati a realizzare le iconiche merendine, ovvero delle sfiziosità adatte per essere consumate in pochissimo tempo. Gli aspiranti pasticceri sono liberi di scegliere la preparazione secondo loro più adatta, a patto che abbiano come base la pasta frolla o la massa montata. Onofrio, che indossa il primo grembiule blu della stagione, ha la possibilità di sfruttare il proprio vantaggio in tale manche. I protagonisti hanno a disposizione 100 minuti per ideare il proprio dolce e prepararne otto porzioni identiche.

A seguire, l’ingresso in studio di Iginio Massari corrisponde con l’inizio della prova tecnica. Al centro della sfida c’è la pasta choux, che è quella utilizzata per realizzare i temuti e apprezzati profiteroles. I partecipanti devono portare sulla tavola una piramide composta da 4 piani e formata dai bignè farciti con la crema chantilly all’italiana. Il tutto ricoperto da una glassa lucida di cioccolato fondente. A intervallare ogni piano vi sono dei dischi sottili di cioccolato fondente temperato. Una prova complessa e che è seguita dagli assaggi al buio. I concorrenti, per portare a termine i loro piatti, hanno due ore a disposizione.

Bake Off Italia 11 settembre, la prova a sorpresa

La puntata dell’11 settembre di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa. In essa, gli aspiranti pasticceri devono preparare una massa cake sostanziosa, adatta per una torta a strati ma equilibrata. Gli sfidanti devono cucinare un dolce a forma libera, con la massa cake come base e con un ingrediente regionale italiano. Per conoscere questi ultimi, però, i partecipanti devono rispondere a una serie di domande di geografia. Per completare la sfida sono messi a disposizione 120 minuti.