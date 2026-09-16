Anna – Parole di guerra è un film biografico e drammatico del 2025 diretto da James Strong, in onda su La7. Il titolo originale è Words of War e racconta la storia vera della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata a Mosca nel 2006.

A interpretarla è Maxine Peake. Accanto a lei ci sono Jason Isaacs nel ruolo del marito Alexander “Sasha” Politkovsky e Ciarán Hinds in quello di Dmitry Muratov, direttore della Novaya Gazeta e futuro premio Nobel per la Pace.

Regia, produzione e protagonisti del film Anna – Parole di guerra

La regia è di James Strong, mentre la sceneggiatura è firmata da Eric Poppen.

La fotografia è curata da Mike Eley, il montaggio da David Charap e le musiche sono composte da Snorri Hallgrímsson.

Maxine Peake interpreta Anna Politkovskaya, giornalista della Novaya Gazeta diventata una delle voci più coraggiose nella denuncia della guerra in Cecenia, delle violazioni dei diritti umani e degli abusi del potere russo.

Jason Isaacs interpreta Sasha, il marito di Anna, mentre Naomi Battrick e Harry Lawtey sono i figli Vera e Ilya.

Dove è stato girato?

Nonostante la vicenda sia ambientata principalmente in Russia e Cecenia, Anna – Parole di guerra è stato girato soprattutto in Lettonia.

La location principale è Riga.

L’architettura della capitale lettone ha consentito alla produzione di ricostruire diversi ambienti attribuiti a Mosca e alle altre località attraversate dalla giornalista.

Il film alterna redazioni, appartamenti, ospedali e luoghi legati alle zone di guerra, costruendo progressivamente un ambiente nel quale Anna avverte di essere costantemente sorvegliata.

Trama del film Anna – Parole di guerra

Anna Politkovskaya lavora come giornalista per la Novaya Gazeta.

La Russia attraversa uno dei periodi più delicati della propria storia recente e Anna concentra gran parte del proprio lavoro sulla guerra in Cecenia.

Non si limita alle dichiarazioni ufficiali.

Raggiunge personalmente le zone più pericolose, incontra vittime e familiari, raccoglie testimonianze e denuncia torture, rapimenti e violenze.

Le sue inchieste attirano inevitabilmente l’attenzione del potere.

Anna riceve minacce.

Viene intimidita e seguita.

La famiglia comprende che il suo lavoro sta diventando sempre più pericoloso.

Il marito Sasha teme di perderla, mentre i figli Vera e Ilya devono convivere con l’idea che la madre possa non tornare da uno dei suoi viaggi.

Anna continua comunque a scrivere.

Durante la crisi degli ostaggi del teatro Dubrovka cerca di contribuire alla mediazione.

Successivamente tenta di raggiungere Beslan durante un’altra drammatica crisi.

Durante il viaggio in aereo si sente improvvisamente male.

Le sue condizioni sono gravissime e nasce il sospetto che sia stata avvelenata.

Anna sopravvive.

Neppure questo episodio riesce però a convincerla a smettere.

La giornalista continua a raccogliere informazioni e a pubblicare articoli sulla corruzione e sulle responsabilità delle autorità russe.

Spoiler finale

Il finale segue inevitabilmente gli eventi realmente accaduti.

Dopo anni di minacce, Anna continua a lavorare alla Novaya Gazeta.

Sa di essere in pericolo, ma rifiuta di abbandonare il giornalismo.

Il 7 ottobre 2006 rientra nella propria abitazione a Mosca.

Mentre utilizza l’ascensore del palazzo, Anna Politkovskaya viene assassinata a colpi d’arma da fuoco.

La sua morte sconvolge la famiglia e i colleghi.

Il film non termina però presentando l’assassinio come la cancellazione definitiva della giornalista.

La parte conclusiva torna infatti sulle persone che hanno lavorato accanto a lei e sul significato degli articoli che Anna ha lasciato.

Dmitry Muratov e la redazione della Novaya Gazeta continuano il loro lavoro, mentre la figura di Politkovskaya diventa un simbolo internazionale della libertà di stampa.

Il significato dell’epilogo è racchiuso proprio nel titolo originale, Words of War.

Anna non possedeva armi né potere politico.

Aveva soltanto le proprie parole.

La sua voce viene fisicamente eliminata, ma le testimonianze raccolte e gli articoli pubblicati continuano a raccontare ciò che qualcuno avrebbe voluto cancellare.

Cast completo del film Anna – Parole di guerra

Maxine Peake guida il cast nel ruolo di Anna Politkovskaya. Jason Isaacs, Ciarán Hinds, Naomi Battrick e Harry Lawtey interpretano alcune delle persone più importanti nella vita privata e professionale della giornalista.