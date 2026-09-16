City of Blood è una serie tv tedesca horror e thriller del 2026, disponibile dal 16 settembre su Disney+. Composta da 8 episodi, è ambientata in una Berlino distopica devastata dal cambiamento climatico e attraversata da enormi disuguaglianze sociali.

Protagoniste sono Lea Drinda e Soma Pysall nei ruoli delle sorelle Bea Hoffmann e Phoebe Kaya. Separate quando erano bambine, le due conducono esistenze completamente differenti fino a quando si ritrovano alla vigilia di elezioni decisive e scoprono che il crimine organizzato della città è controllato dai vampiri.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv City of Blood

City of Blood è creata da Philipp Kadelbach ed Elena Lyubarskaya.

Kadelbach dirige tutti gli otto episodi, mentre la sceneggiatura coinvolge anche Daniela Baumgärtl, Martin Behnke, Nicki Bloom, Tillmann Roth e Kim Zimmermann.

La serie è prodotta da Amusement Park Film. Tra i produttori esecutivi figura Daniel Brühl.

La storia prende ispirazione dalla graphic novel Berlinoir di Tobias O. Meißner e Reinhard Kleist.

Lea Drinda interpreta Bea Hoffmann, giovane affetta da una malattia cronica e cresciuta in un ambiente relativamente protetto.

Soma Pysall è invece Phoebe Kaya, sua sorella, costretta a imparare a sopravvivere nelle strade della parte più povera e violenta della città.

Dove è stata girata?

City of Blood è ambientata a Berlino, ma una parte molto consistente della serie è stata girata nella Repubblica Ceca.

Le riprese hanno interessato Berlino, Praga e numerose località ceche.

A Praga la troupe ha lavorato nei quartieri di Vršovice, Holešovice, Vinohrady, Nusle, Karlín, Nové Město, Libeň, Hloubětín, Staré Město, Háje, Žižkov, Břevnov e Dejvice.

Altre location sono state individuate a Brno, Ústí nad Labem, Trmice, Chomutov, Králův Dvůr, Soutice, Benešov, Kostelec nad Černými lesy, Lysá nad Labem e Kladno.

La produzione ceca si è protratta per circa 110 giorni.

Gli ambienti industriali, le architetture monumentali e le aree urbane degradate sono stati combinati per costruire la Berlino del futuro immaginata dalla serie.

Trama della serie tv City of Blood

Nel futuro, Berlino è diventata una città-Stato sull’orlo del collasso.

Il cambiamento climatico ha provocato temperature sempre più difficili da sopportare.

La società si è divisa.

Una minoranza privilegiata vive protetta all’interno di una gigantesca cupola climatizzata.

Fuori dalla struttura, il resto della popolazione deve affrontare caldo, povertà, corruzione e criminalità.

In questo mondo vivono Bea Hoffmann e Phoebe Kaya.

Sono sorelle, ma sono state separate quando erano bambine.

Bea soffre di una malattia cronica ed è cresciuta protetta dalla madre adottiva Laura Hoffmann.

Phoebe ha avuto una vita completamente diversa.

È cresciuta nelle zone più dure della città e ha imparato molto presto che sopravvivere significa non fidarsi facilmente di nessuno.

Alla vigilia di importanti elezioni, le strade delle due sorelle si incrociano nuovamente.

Il loro ricongiungimento avviene proprio mentre gli equilibri politici della città stanno per cambiare.

Bea e Phoebe scoprono progressivamente che dietro la violenza quotidiana esiste una struttura di potere molto più antica e pericolosa.

I vampiri controllano una parte fondamentale della criminalità organizzata di Berlino.

Non vogliono però limitarsi agli affari illegali.

Il loro obiettivo è conquistare direttamente il potere politico.

In questa società il sangue non rappresenta soltanto nutrimento.

È diventato una vera forma di ricchezza e di controllo.

Le sorelle finiscono così nel mezzo dello scontro tra differenti fazioni.

Tra i personaggi coinvolti figurano Johan Moderson, Oliver Lawal, Zeno Gennardi, Farah Lawal, Hilda Klein e Carl Hoffmann.

Bea e Phoebe devono soprattutto comprendere da quale parte stare.

Perché la scoperta più inquietante potrebbe essere che i mostri non sono necessariamente soltanto quelli che bevono sangue.

Spoiler finale

City of Blood debutta su Disney+ il 16 settembre 2026.

Al momento della pubblicazione di questo articolo gli otto episodi della prima stagione non sono ancora disponibili.

Disney+ ha rivelato la premessa generale della storia, ma non l’esito dello scontro politico né il destino di Bea e Phoebe.

Non è quindi possibile stabilire correttamente se le due sorelle riusciranno a impedire ai vampiri di conquistare il governo della città.

Resta inoltre da scoprire quale ruolo avranno Zeno Gennardi e le altre figure che controllano gli equilibri della nuova Berlino.

La domanda centrale annunciata dalla serie è però particolarmente significativa.

Bea e Phoebe dovranno capire chi rappresenti realmente il pericolo maggiore: gli esseri umani oppure i vampiri.

Il finale completo potrà quindi essere raccontato soltanto dopo la distribuzione degli episodi, evitando di trasformare anticipazioni e materiale promozionale in eventi realmente mostrati nella serie.

Cast completo della serie tv City of Blood

Lea Drinda e Soma Pysall interpretano le due sorelle al centro della storia. Il cast riunisce inoltre numerosi interpreti della scena cinematografica e televisiva tedesca.