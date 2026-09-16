Il ranch dei ricordi è un film sentimentale del 2025 diretto da Terry Ingram, in onda su Tv8. Il titolo originale è My Argentine Heart e i protagonisti sono Julie Gonzalo e Juan Pablo Di Pace nei ruoli di Abril e Diego.

La storia porta Abril dagli Stati Uniti all’Argentina, dove torna nel ranch di famiglia con l’intenzione di impedirne la vendita. Ad attenderla trova Diego, il suo primo amore, che vuole acquistare proprio la proprietà alla quale entrambi sono profondamente legati.

Regia, produzione e protagonisti del film Il ranch dei ricordi

La regia è di Terry Ingram, mentre la sceneggiatura è firmata da Joie Botkin.

La fotografia è di Christian Cottet, il montaggio di Jason Pielak e le musiche sono composte da Vincent Mai.

Julie Gonzalo interpreta Abril, consulente aziendale che ha costruito la propria carriera negli Stati Uniti ma conserva un legame profondo con l’Argentina.

Juan Pablo Di Pace è Diego, l’uomo del quale Abril era innamorata da ragazza e che ora desidera acquistare il ranch della sua famiglia.

Dove è stato girato?

Il ranch dei ricordi è stato girato realmente in Argentina tra novembre e dicembre 2024.

La location principale è l’Estancia La Porteña, nella provincia di Buenos Aires, utilizzata per gran parte degli interni e degli esterni del ranch.

Le riprese hanno coinvolto inoltre San Antonio de Areco, località profondamente legata alla tradizione dei gauchos.

A Buenos Aires compare anche la celebre Caminito, nel quartiere La Boca.

Una delle immagini più spettacolari del film è invece legata alle Cascate dell’Iguazú, che assumono un’importanza particolare anche nella conclusione della storia.

Trama del film Il ranch dei ricordi

Abril vive negli Stati Uniti e lavora come consulente aziendale.

La sua carriera attraversa però una fase complicata.

Proprio mentre cerca un nuovo impiego riceve una telefonata dall’Argentina.

Belinda, con la quale possiede il ranch lasciato loro dal nonno, ha ricevuto un’offerta per acquistare la proprietà.

Abril è contraria.

Quel luogo rappresenta i ricordi più felici della sua adolescenza e il legame con le proprie origini.

Decide quindi di raggiungere l’Argentina e trovare un modo per rendere nuovamente redditizio il ranch.

Una volta arrivata scopre chi vuole acquistarlo.

È Diego.

Da ragazzi Abril e Diego erano inseparabili.

Avevano progettato un futuro insieme, ma lei era partita per gli Stati Uniti e la relazione si era interrotta.

Diego, invece, è rimasto profondamente legato alla cultura dei gauchos e considera il ranch una parte fondamentale della propria identità.

Abril cerca inizialmente di dimostrare che la proprietà possa sopravvivere senza essere venduta.

Per riuscirci deve però imparare come funziona realmente.

Partecipa alle attività con i cavalli, scopre le tradizioni locali e comincia a immaginare un progetto turistico capace di attirare nuovi visitatori.

Diego finisce paradossalmente per aiutarla.

La collaborazione riporta inevitabilmente alla luce i sentimenti che entrambi avevano cercato di dimenticare.

Nel frattempo un altro acquirente, Tomas Campagnaro, mette seriamente in pericolo il futuro della proprietà.

Abril e Diego comprendono che, se continuano a combattersi, potrebbero perdere entrambi il luogo che amano.

Spoiler finale

Abril riesce a trovare una soluzione per impedire che il ranch finisca nelle mani di Campagnaro.

Diego acquista la quota di Belinda, permettendole di realizzare il progetto di aprire il proprio ristorante.

Abril mantiene invece la propria parte della proprietà.

Inizialmente pensa comunque di tornare negli Stati Uniti.

Ha ricevuto una nuova offerta professionale e crede che quella possa rappresentare finalmente la stabilità che cercava.

Ma durante una festa al ranch comprende che la sua vera “terraferma” non è il nuovo lavoro.

È la famiglia e il luogo nel quale è cresciuta.

Propone quindi a Diego di diventare soci.

Lui inizialmente rifiuta, convinto di dover dimostrare di poter gestire tutto da solo.

Abril parte.

Prima che la loro storia finisca definitivamente, però, Diego comprende il proprio errore.

La raggiunge alle Cascate dell’Iguazú e le consegna finalmente una lettera che avrebbe dovuto darle molti anni prima.

Il messaggio è semplice: torna a casa.

Diego ammette di averla sempre amata e di aver avuto paura di dirle ciò che provava ogni volta che lei partiva.

Riconosce inoltre di non aver bisogno di affrontare tutto da solo.

Vuole Abril accanto a sé, anche come socia del ranch.

Abril e Diego si dichiarano il loro amore e tornano insieme.

Nella scena conclusiva sono nuovamente al ranch e si preparano a guidare un’escursione a cavallo all’alba, trasformando finalmente quel luogo in un progetto condiviso.

Cast completo del film Il ranch dei ricordi

Julie Gonzalo e Juan Pablo Di Pace guidano il cast nei ruoli di Abril e Diego. Attorno a loro si sviluppano i personaggi legati alla famiglia e alla gestione del ranch.