Weiss & Morales Insieme mai, proposto da Rai Premium, è il secondo episodio della prima stagione della serie poliziesca ispano-tedesca con Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre. Diretto da Oriol Ferrer, appartiene alla serie uscita nel 2025, realizzata nel 2024. Il formato italiano ha una durata di circa 84 minuti.

L’episodio è distribuito internazionalmente come The Bond e nell’edizione tedesca porta il titolo Eine Frage des Vertrauens. La struttura è quella di un film televisivo con un’indagine autonoma: un imprenditore morto e una donna ferita conducono Nina Weiss e Raúl Morales verso un sistema di ricatti.

Regia, produzione e protagonisti di Weiss & Morales – Insieme mai

La regia del secondo episodio è di Oriol Ferrer. La scrittura è affidata a Carlota Dans, Nina Hernández, Daniel D. García e Alfonso Blanco, nell’ambito della serie nata da un’idea di Pepe Coira.

La coproduzione riunisce RTVE, ZDF, Portocabo, Nadcon e ZDF Studios. La fotografia è di Jaime Pérez, il montaggio dell’episodio di Lu Rodríguez e le musiche di Santi Jul e Iván Laxe.

Katia Fellin interpreta Nina Weiss, agente della polizia criminale federale tedesca. Miguel Ángel Silvestre è Raúl Morales, sergente della Guardia Civil. Il loro lavoro mette a confronto osservazione metodica e intuito nei rapporti umani.

Tra i personaggi centrali del caso figurano Maren Schultz, interpretata da Valerie Huber, suo marito Jakob, che ha il volto di Stefan Weinert, e Rui, interpretato da Maykol Hernández.

Dove è stato girato?

Weiss & Morales è stato girato nelle Isole Canarie, tra Gran Canaria e La Gomera. La lavorazione della prima stagione si è svolta nel 2024, impegnando la troupe per oltre tre mesi.

Per il caso di Insieme mai il riferimento narrativo è Gran Canaria, con l’attività imprenditoriale della vittima collegata a Las Palmas. Le indagini attraversano ambienti urbani, strutture ricettive e aree più isolate dell’isola.

Tra le località utilizzate dalla produzione della stagione sono documentate Las Palmas de Gran Canaria, Agaete, Gáldar, Arucas e Telde. A La Gomera la troupe ha lavorato anche a Valle Gran Rey e San Sebastián. Si tratta di location della serie nel suo complesso: non tutte appartengono necessariamente a questo secondo episodio.

Trama di Weiss & Morales – Insieme mai

Una donna tedesca, Maren Schultz, viene trovata lungo una strada in condizioni preoccupanti. È disorientata e presenta segni di violenza. Nina viene coinvolta per assistere il consolato tedesco e chiarire che cosa le sia successo.

Contemporaneamente Raúl indaga sulla morte di Sebastián, imprenditore canario legato a un progetto di coliving per cittadini tedeschi e nomadi digitali a Las Palmas. L’attività offre spazi nei quali abitare e lavorare a distanza: un ambiente che mette in contatto persone arrivate sull’isola con aspettative molto diverse.

Inizialmente i due avvenimenti sembrano separati. Il ritrovamento di Maren richiede di ricostruire i suoi spostamenti, mentre l’omicidio spinge a esaminare i rapporti professionali e personali di Sebastián.

La versione della donna, che collega il soggiorno alla corsa in montagna, presenta però incongruenze. Una applicazione di incontri e un profilo falso avvicinano progressivamente le due indagini. Le domande non riguardano più soltanto l’incidente raccontato da Maren, ma ciò che sta cercando di nascondere.

Nina e Raúl individuano un meccanismo che sfrutta incontri intimi e filmati compromettenti per estorcere denaro. La ricerca del responsabile dell’omicidio passa quindi attraverso relazioni sentimentali, menzogne e dipendenze personali.

Intanto Nina prosegue la ricerca del proprio padre biologico. Raúl affronta le difficoltà del matrimonio con Sara, percepite anche dalla figlia Vivi. Il tema della fiducia unisce così il caso criminale alle loro vite private.

Spoiler finale

Yaiza uccide Rui durante il confronto conclusivo. Negli interrogatori successivi, lei e Maren attribuiscono proprio a Rui la morte di Sebastián: sostengono che abbia colpito l’imprenditore quando questi si è accorto di essere ripreso e ha reagito violentemente.

Le due descrivono un sistema di ricatti ideato da Rui, indebitato dopo un affare di droga. Maren afferma di essere stata trascinata nell’operazione per impedirle di denunciarlo.

Questa ricostruzione non viene presentata come una verità indiscutibile. Gli investigatori sospettano che le donne abbiano concordato il racconto, scaricando la responsabilità sul morto. Maren viene affidata all’autorità giudiziaria e Yaiza deve rispondere dell’uccisione di Rui. Rimane incerto chi abbia materialmente inferto il colpo mortale a Sebastián.

Nell’epilogo Nina riceve la prospettiva di una collaborazione stabile alle Canarie. Raúl le procura inoltre il nome di Antonio Rodríguez Medina, possibile padre biologico della collega. Il caso termina con conseguenze concrete, mentre il dubbio sulle testimonianze resta aperto.

Cast di Weiss & Morales – Insieme mai