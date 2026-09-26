Anna è un film biografico italiano del 2025, scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore. Distribuita da Notorious Pictures, l’opera ricostruisce un passaggio decisivo nella vita di Anna Magnani, prima attrice italiana a vincere un Premio Oscar.

Il racconto comincia a Roma nella notte del 21 marzo 1956, mentre la protagonista attende l’esito della cerimonia per La rosa tatuata. Il trionfo professionale si intreccia ai ricordi dell’amore per Roberto Rossellini, alla preoccupazione per il figlio Luca e alla progressiva esclusione da un cinema che sta cambiando.

Regia, produzione e protagonisti del film Anna

Monica Guerritore firma la sceneggiatura e debutta nella regia cinematografica. Una prima revisione del testo è stata realizzata con Andrea Purgatori, al quale il film è dedicato. La fotografia è di Gino Sgreva, il montaggio di Massimo Quaglia, le scenografie di Lily Pungitore e i costumi di Nicoletta Ercole.

Il lungometraggio è prodotto da LuminaMGR, Masi Film, Mediaflow e Rai Cinema, in coproduzione con la società svizzera Catpics. I produttori sono Roberto Zaccaria e Massimiliano Di Lodovico.

Monica Guerritore interpreta Anna Magnani, cercando la donna dietro l’icona. Tommaso Ragno è Roberto Rossellini, l’amore che continua ad abitare la memoria della protagonista. Beatrice Grannò e Lucia Mascino interpretano Carol Levi in due età diverse, mentre Edoardo Purgatori è Luca Magnani.

Dove è stato girato?

Anna è stato girato a Roma. Le riprese si sono svolte per cinque settimane, dal 12 maggio al 13 giugno 2025, e hanno interessato le strade, i vicoli e le piazze legati alla vita della grande attrice.

Tra gli ambienti riconoscibili compare la zona dell’Isola Tiberina. La lavorazione ha coinvolto anche Cinecittà, luogo essenziale nel racconto della carriera di Magnani e dei suoi rapporti spesso conflittuali con registi e produttori.

Roma non funziona come semplice sfondo. Nella lunga notte dell’attesa diventa uno spazio della memoria: gli incontri con la gente, i lavoratori notturni e le figure del mondo dello spettacolo fanno riaffiorare episodi privati e professionali.

Trama del film Anna

È il 21 marzo 1956. Anna Magnani si trova a Roma e attende la telefonata dagli Stati Uniti che potrebbe annunciarle la vittoria dell’Oscar come migliore attrice per La rosa tatuata. Non partecipa alla cerimonia e attraversa una città notturna che la riconosce e la ama.

Accanto a lei c’è la giovane Carol Levi, destinata a diventare agente e confidente. Il loro dialogo apre una serie di ricordi: il rapporto con Cinecittà, gli scontri con i registi, gli incontri con Tennessee Williams e le difficoltà incontrate da una donna incapace di accettare compromessi.

La gioia per il successo resta legata al dolore. Anna ripensa a Roberto Rossellini, alla fine della loro relazione e alla ferita provocata dall’unione del regista con Ingrid Bergman. Porta inoltre con sé la sofferenza del figlio Luca, colpito dalla poliomielite, al quale ha dedicato cure e protezione.

All’alba arriva la notizia: Anna ha vinto. Roma festeggia con lei, ma quel riconoscimento non risolve la sua crisi. Il cinema italiano sta cambiando e, proprio nel momento della consacrazione internazionale, le offerte diminuiscono. L’attrice torna al teatro e continua a cercare personaggi all’altezza del proprio talento.

Spoiler finale

La vittoria dell’Oscar si rivela una falsa vittoria: Anna ha ottenuto il premio desiderato, ma non ciò di cui ha bisogno, cioè nuovi ruoli femminili capaci di valorizzarla. La terza parte del film accelera il tempo e segue la sua emarginazione dal cinema fino agli ultimi anni.

Carol resta al suo fianco e, ormai adulta, continua ad accompagnarla. Anche il legame con Rossellini non scompare. Dopo la lunga separazione, il regista torna vicino ad Anna quando la sua salute peggiora e non la abbandona durante la malattia.

Il finale conduce alla morte di Anna Magnani, avvenuta il 26 settembre 1973. Rossellini è con lei e si occupa del funerale. La conclusione ricompone così la relazione che aveva attraversato l’intera storia: il successo pubblico passa, mentre l’amore perduto rimane l’impronta più profonda nella memoria della protagonista.

Cast del film Anna