Signal One è un film di fantascienza e suspense del 2026, scritto e diretto da Jonathan Sobol e disponibile su Prime Video. Il film, della durata di 87 minuti, era stato annunciato con il titolo Littlemouth.

La storia segue Annika Kask, scienziata che ha sviluppato un metodo innovativo per analizzare la materia oscura. Il miliardario Sam Houston la porta in un laboratorio segreto su un’isola caraibica, dove Perry Glassner ha costruito una macchina capace di intercettare comunicazioni extraterrestri.

Regia, produzione e protagonisti del film Signal One

Jonathan Sobol firma sia la regia sia la sceneggiatura. Il film è prodotto da Darius Films e Productivity Media. I produttori sono Nicholas Tabarrok, Doug Murray e William G. Santor, la fotografia è curata da Adam Swica e il montaggio da Duff Smith e Nicholas Wong.

Isabelle Fuhrman interpreta Annika Kask, brillante informatica segnata dalla morte della sorella Klara. Dennis Quaid è Sam Houston, magnate della tecnologia ossessionato dall’idea di lasciare un segno nella storia. David Thewlis interpreta Perry Glassner, scienziato eccentrico che ha dedicato anni alla sua macchina.

Josh Hutcherson è Charlie Kaminsky, ingegnere elettronico e responsabile tecnologico di Gateway Labs. Il suo entusiasmo rende possibile il primo messaggio inviato nello spazio, ma innesca anche una crisi che potrebbe esporre l’intera umanità.

Dove è stato girato?

Signal One è stato girato nelle Isole Cayman. La lavorazione, cominciata nel 2022 quando il progetto si chiamava ancora Littlemouth, ha utilizzato soprattutto l’isola di Grand Cayman.

Ville moderne, coste rocciose e strutture dall’architettura essenziale sono state trasformate nel complesso privato di Sam Houston. Tra i luoghi associati alla produzione figura anche Health City Cayman Islands, utilizzata per gli ambienti più asettici e tecnologici.

La luce intensa e il paesaggio tropicale creano un contrasto con l’isolamento del laboratorio. La vicenda è ambientata su una remota isola privata vicino a Cuba, ma gli esterni appartengono realmente all’arcipelago britannico dei Caraibi.

Trama del film Signal One

Annika Kask è la prima scienziata ad avere fotografato la materia oscura sovrapponendo centinaia di serie di dati. Durante un incontro pubblico, il miliardario Sam Houston le offre un contratto di un anno in un laboratorio riservato su un’isola dei Caraibi.

Annika raggiunge il centro insieme a Charlie Kaminsky. Qui incontra Perry Glassner, ideatore di uno strumento che ascolta le variazioni quantistiche presenti nell’universo. Applicando il proprio algoritmo, Annika trasforma il caos dei dati in un segnale ordinato: intelligenze extraterrestri stanno comunicando intorno alla Terra.

Perry ha costruito anche Littlemouth, un apparecchio con cui tentare una risposta. Charlie ne completa il funzionamento e manda un messaggio basato sulla sequenza ricevuta. Poco dopo, un blackout mondiale spegne satelliti e reti elettriche. Sopra l’isola compare una colonna di aria e luce che cresce rapidamente.

L’NSA occupa il laboratorio, mentre il panico provoca disordini e tensioni internazionali. Annika comprende che la colonna non è un’arma: l’intelligenza aliena ha analizzato l’atmosfera terrestre e ha scelto l’aria come mezzo per comunicare. Per scoprire il contenuto del messaggio, qualcuno deve entrare nell’anomalia e respirare.

Spoiler finale

Nonostante il divieto dei militari, Annika inganna gli agenti e raggiunge la colonna. Charlie distrae i soldati e viene colpito, mentre lei entra nell’anomalia. Il contatto assume la voce e l’immagine della sorella Klara perché l’entità può comunicare attraverso ricordi, pensieri, luce e molecole.

Gli esseri spiegano di non essere più biologici né macchine: hanno trasformato la propria intelligenza in parte dell’universo. Sono arrivati perché il messaggio inviato da Littlemouth era in realtà una richiesta di aiuto. La colonna serve a nascondere la Terra, poiché il segnale umano ha rivelato la sua posizione ad altre civiltà.

Alcune specie si nascondono, altre cacciano chi si espone. Queste entità si definiscono protettrici e avvertono Annika che altri osservatori arriveranno. La scienziata deve quindi scegliere se mantenere il pianeta occultato e preparare l’umanità a ciò che verrà.

Nell’ultima scena Annika viene interrogata dopo 42 giorni. Alla domanda se gli alieni torneranno, risponde: “Cosa vi fa pensare che se ne siano andati?”. Il finale rivela così che la presenza extraterrestre continua a circondare la Terra: il pericolo esterno resta sconosciuto, mentre la fragilità più immediata è la tendenza autodistruttiva degli esseri umani.

Cast del film Signal One