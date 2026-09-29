Martedì 29 settembre, su Rai 2, va in onda la seconda puntata di Boss in Incognito 2026. Il format è proposto dalle ore 21:20 circa ed è condotto da Elettra Lamborghini.

Boss in Incognito 2026 seconda puntata, gli ascolti del debutto

Boss in Incognito, versione italiana del format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International, è realizzato dalla DirezioneIntrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Lo show mantiene il medesimo regolamento di sempre: in ogni puntata è protagonista un boss di un’azienda molto nota del nostro paese, che per una settimana sceglie di andare in incognito per incontrare i propri operai e vedere in prima persona i punti di forza e i limiti delle proprie lavorazioni. La seconda puntata è visibile anche in streaming su RaiPlay.

Buoni i dati che il programma ha ottenuto nel debutto dello scorso 22 settembre. La trasmissione, infatti, ha intrattenuto 753 mila spettatori, con una share che ha toccato il 5,7%.

Protagonista Natale Lia della GIAS

Al centro della seconda puntata di Boss in Incognito c’è Natale Lia. Si tratta del Direttore Generale della GIAS, azienda leader da oltre 50 anni nel settore dei surgelati di alta qualità pronti al consumo, ispirati alla tradizione della cucina mediterranea. La società punta tutto su una filiera corta e sostenibile, che garantisce la lavorazione e la trasformazione delle materie prime a pochi passi dai campi nelle quali sono raccolte. L’azienda, che conta circa 500 dipendenti, ha la propria sede in Calabria ed esporta i propri prodotti in diverse parti del pianeta.

Boss in Incognito 2026 seconda puntata, le storie

A Boss in Incognito del 29 settembre Natale Lia affianca Vincenzo, insieme al quale si cimenta nell’attività della raccolta delle zucchine. A seguire si intrattiene con Paola, che spiega al boss come svolgere nel migliore dei modi il lavoro della selezione e del confezionamento dei prodotti. Nella terza giornata, invece, è protagonista Anna, che da diverso tempo è una delle addette dell’azienda nel fine linea. La quarta e ultima lavoratrice con la quale entra in contatto Natale si chiama Nellina, che lo introduce nel settore della cucina sperimentale con l’obiettivo di perfezionare una ricetta insieme.

Come avvenuto già nel corso delle puntate delle ultime edizioni, oltre al boss si cimenta nell’avventura in incognito anche la conduttrice. Truccata a dovere, Elettra Lamborghini ha il compito di lavorare alla selezione e al taglio delle zucchine. A monitorare il suo lavoro c’è Patrizia.