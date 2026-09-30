Kingsman – Il cerchio d’oro è un film d’azione e spionaggio del 2017 diretto da Matthew Vaughn, in onda su 20 Mediaset. È il secondo capitolo della saga iniziata con King’s Man: Secret Service e riporta in scena Eggsy, ora agente Galahad, dopo la distruzione del quartier generale dei Kingsman.

Costretto a chiedere aiuto alla Statesman, l’organizzazione gemella statunitense, Eggsy affronta Poppy Adams, capo del cartello criminale chiamato Golden Circle. La donna ha contaminato le droghe diffuse nel mondo e pretende che gli Stati Uniti legalizzino tutte le sostanze in cambio dell’antidoto.

Regia, produzione e protagonisti del film Kingsman – Il cerchio d’oro

La regia è di Matthew Vaughn, che ha scritto la sceneggiatura con Jane Goldman. Il film è prodotto da Marv Films e 20th Century Fox, con musiche di Henry Jackman e Matthew Margeson. La storia riprende l’universo creato dai fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons.

Taron Egerton torna come Gary “Eggsy” Unwin, nuovo Galahad. Colin Firth riprende Harry Hart, mentre Mark Strong è Merlin. La nuova antagonista è Poppy Adams, interpretata da Julianne Moore; fra gli agenti Statesman ci sono Ginger Ale, Tequila, Whiskey e Champagne.

Dove è stato girato Kingsman – Il cerchio d’oro?

Le riprese principali sono iniziate a Birmingham nel maggio 2016 e hanno coinvolto anche Londra e gli studi Warner Bros. di Leavesden. In Italia la funivia e il laboratorio dell’antidoto sono stati realizzati fra Courmayeur, Skyway Monte Bianco e Pointe Helbronner, in Valle d’Aosta. Altre scene sono state girate a Camberley, nel Surrey, e a San Diego.

Trama di Kingsman – Il cerchio d’oro

Dopo un attacco di Charlie Hesketh, il Golden Circle usa i dati rubati per colpire tutte le sedi dei Kingsman. Sopravvivono Eggsy e Merlin, che attivano il protocollo d’emergenza e raggiungono nel Kentucky la Statesman, agenzia segreta nascosta dietro una distilleria. Qui scoprono che Harry Hart è vivo: il colpo ricevuto nel primo film lo ha lasciato con gravi problemi di memoria.

Intanto Poppy Adams ricatta il mondo. Ha aggiunto un virus alle droghe del suo cartello: le persone contagiate passano attraverso una fase di euforia, poi paralisi e infine morte. Eggsy, Harry e i loro alleati inseguono la pista dell’antidoto, mentre il presidente degli Stati Uniti preferisce lasciare morire i consumatori invece di negoziare con la criminale.

Kingsman – Il cerchio d’oro, spoiler finale

Merlin si sacrifica per salvare Eggsy e Harry da una mina. I due raggiungono Poppyland, il rifugio cambogiano di Poppy, con Elton John fra gli ostaggi. Whiskey prova a sabotare la missione perché vuole impedire la distribuzione dell’antidoto, ma Eggsy lo ferma. Durante l’assalto Harry elimina i cani robotici di Poppy, mentre Eggsy affronta Charlie.

Poppy viene ferita e, prima di morire, è costretta a comunicare il codice necessario per distribuire l’antidoto. Le persone contagiate vengono curate e il presidente viene sostituito. Nel finale Eggsy sposa la principessa Tilde nella cappella dell’Old Royal Naval College di Greenwich: Harry, ristabilito, e i sopravvissuti inaugurano il nuovo quartier generale dei Kingsman.

Cast di Kingsman – Il cerchio d’oro