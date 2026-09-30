Matrimonio a prima vista 14 quinta puntata cosa è successo

Mercoledì 30 settembre, su Real Time, va in onda la quinta puntata di Matrimonio a prima vista 14. L’appuntamento è proposto alle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 14 quinta puntata, le convivenze entrano nel vivo

Al centro dell’esperimento di Matrimonio a prima vista Italia ci sono le tre coppie di marito e moglie formate da Adele con Fabio, Ivan con Giulia e Fabrizio con Sonia. Dopo aver terminato i loro viaggi di nozze, tutti i protagonisti sono entrati nella fase più importante e per certi versi critica della trasmissione, ovvero la convivenza. Un momento fondamentale per ogni relazione, che porta con sé le prime tensioni e incomprensioni.

Al loro fianco, i coniugi possono contare sul sostegno degli esperti, ovvero la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante, che sono coloro che hanno studiato i loro profili e giudicati compatibili.

Adele ospita Fabio

Durante Matrimonio a prima vista di oggi, Adele e Fabio hanno deciso di cambiare. Dopo aver vissuto per qualche giorno insieme a casa di lui, la coppia si sposta nell’abitazione della moglie. Quest’ultima inizia la nuova fase delle nozze con i migliori degli intenti: “Cercherò di essere trasparente e rilassata perché ammetto che dopo l’ultima discussione ero abbastanza tesa“. Adele e Fabio incontrano Nada Loffredi per cercare di sciogliere un po’ la tensione accumulata nei giorni precedenti. Ciò dà l’occasione ai protagonisti di confrontarsi su ciò che provano reciprocamente.

Nel corso della puntata odierna, poi, Ivan ha deciso di far conoscere la moglie Giulia a Lilly, una sua cara amica di famiglia nonché un’esperta di astrologia che prima dell’esperimento aveva fatto un piano astrale sul matrimonio. Il rapporto fra marito e moglie sembra essere sereno e il feeling fra loro è evidente. Giulia si sbilancia: “La convivenza sta andando benissimo, a casa di Ivan mi trovo molto bene. Mi sento proprio a casa“.

Matrimonio a prima vista 14 quinta puntata, Sonia e Fabrizio

Sonia e Fabrizio, a Matrimonio a prima vista del 30 settembre, iniziano la convivenza. La coppia, almeno in un primo momento, ha scelto di vivere nella casa del marito. Lei ammette: “Mi fa un effetto strano perché non mi era mai più capitato di entrare nella casa di qualcuno. Lui è uno molto metodico e quadrato, ma mi sta accogliendo nella sua vita e nelle sue passioni e questa è una cosa molto bella“. Fabrizio, dal canto suo, è sereno: “Avere Sonia in casa mi dà serenità, mi sento tranquillo. È come se ci fosse sempre stata“.