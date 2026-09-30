Ultima fermata – Rocafort St. è un horror spagnolo del 2024 diretto da Luis Prieto, in onda su Rai 4. Il titolo originale è Estación Rocafort. Il film segue Laura, una giovane addetta della metropolitana di Barcellona assegnata alla stazione di Rocafort, luogo segnato da morti inspiegabili e da una leggenda oscura.

Quando le apparizioni e gli incidenti si moltiplicano, Laura chiede aiuto a Román, ex poliziotto legato a un caso avvenuto nella stessa stazione molti anni prima. L’indagine la porta nei tunnel della metropolitana e verso una presenza sovrannaturale che usa paure e ricordi per colpire.

Regia, produzione e protagonisti del film Ultima fermata – Rocafort St.

La regia è di Luis Prieto, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Iván Ledesma e Ángel Agudo. Il film è prodotto da Showrunner Films e Nostromo Pictures. Il soggetto usa le leggende urbane legate alla metropolitana di Barcellona per costruire un horror psicologico in cui il pericolo non ha una sola forma.

Natalia Azahara interpreta Laura, mentre Javier Gutiérrez è Román, l’ex poliziotto che conosce il lato più tragico della stazione. Valèria Sorolla è Cris, collega e presenza decisiva nel percorso della protagonista.

Dove è stato girato Ultima fermata – Rocafort St.?

Il film è stato girato nelle vere installazioni della metropolitana di Barcellona. La stazione che sullo schermo diventa Rocafort è soprattutto Maragall, sulla linea 4, adattata cambiando le insegne. Le riprese hanno utilizzato tunnel notturni e tratti di servizio; altri luoghi riconoscibili sono la spiaggia della Barceloneta, Casa Argelich sulla Rambla de Catalunya e l’Hostal Canaletes di Igualada.

Trama di Ultima fermata – Rocafort St.

Laura comincia il turno di notte alla stazione Rocafort senza sapere che quel luogo è associato a suicidi, incidenti e morti mai chiarite. Le prime visioni la fanno dubitare di se stessa, ma le strane circostanze che coinvolgono i passeggeri e i dipendenti rivelano che la minaccia è reale. Laura conosce Cris, sua collega, e prova a capire perché la stazione sembri attirare il dolore di chi la attraversa.

La sua ricerca la conduce da Román, ex poliziotto espulso dal corpo dopo l’indagine su un assassino avvenuta anni prima a Rocafort. Seguendo le tracce lasciate da un macchinista e i racconti del passato, Laura scopre il collegamento fra le morti, il serial killer Elías Soro e un antico amuleto legato al demone Xólotl.

Ultima fermata – Rocafort St., spoiler finale

Laura, Román e Cris scendono nei tunnel alla ricerca dell’amuleto che alimenta la presenza di Xólotl. Cris, apparentemente posseduta, aggredisce Laura. Per salvarsi Laura la uccide, ma comprende subito la verità più sconvolgente: Cris non è mai esistita davvero ed era un’illusione creata dal demone per manipolarla.

Laura trova l’amuleto, ma cade completamente sotto il controllo di Xólotl e uccide Román, l’unica persona che l’aveva aiutata. In seguito torna in superficie trasformata dalla possessione, uccide il suo ex fidanzato e la nuova compagna di lui, poi si trasferisce dalla zia. Il finale lascia intendere che il ciclo di violenza non è concluso e che la prossima vittima potrebbe essere proprio la parente.

Cast di Ultima fermata – Rocafort St.