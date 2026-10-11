Domenica 11 ottobre, su Rai 1, va in onda il film Sul Cammino di Francesco-La vita di Biagio Conte. La pellicola è proposta dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Sul Cammino di Francesco-La vita di Biagio Conte film, regista e dove è girata

La pellicola è una produzione originale della società Anele, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction. Il film racconta la vita di Biagio Conte, missionario italiano nato in una ricca famiglia di imprenditori e che ha scelto, dopo un lungo percorso di introspezione e di fede, di vivere in povertà e dedicare la sua esistenza agli altri.

La sceneggiatura è firmata da Stefano Rulli e Costanza Quatriglio, con quest’ultima che ha curato anche la regia. La produzione, che ha una durata di circa 100 minuti, è girata in varie località del nostro paese, concentrandosi soprattutto su Palermo, Roma e Assisi.

A interpretare il protagonista, c’è l’attore Alessio Vassallo.

Sul Cammino di Francesco-La vita di Biagio Conte film, la trama

La trama del film Sul Cammino di Francesco parte negli anni ‘90, a Palermo. È qui che Biagio Conte ha preso la decisione di cambiare la sua vita e, con essa, quella di numerose altre persone bisognose. Il protagonista, un ragazzo della borghesia palermitana, come una sorta di moderno San Francesco abbandona tutte le ricchezze in suo possesso.

Il personaggio principale sceglie di recarsi ad Assisi per affrontare un periodo di ricerca interiore e spirituale, in seguito al quale comprende la sua vocazione: aiutare i poveri.

Spoiler finale

Durante Sul Cammino di Francesco-La vita di Biagio Conte, il protagonista torna a Palermo e fonda, a pochi passi dalla stazione, la Missione di Speranza e Carità. Nonostante rischi la vita più volte, Conte non ha mai ripensamenti e compie gesti estremi come lo sciopero della fame, accendendo un faro su chi vive ai margini. Biagio Conte diventa, in breve tempo, un’ispirazione per l’intera collettività e il sogno di un uomo si trasforma in un progetto collettivo.

Nel 2023, dopo la morte di Biagio Conte, l’attività di Missione di Speranza e Carità è portata avanti da Don Pino.

Sul Cammino di Francesco-La vita di Biagio Conte film, il cast

Di seguito il cast degli attori coinvolti durante il film visibile non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand su RaiPlay.