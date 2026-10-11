Giornata come sempre ricca di ospiti in tv quella di domenica 11 ottobre. Di seguito vi sveliamo alcuni dei protagonisti più attesi all’interno delle varie trasmissioni.

Domenica 11 ottobre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Domenica 11 ottobre, dalle 19:30, Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto inaugurano una nuova stagione di Che tempo che fa. Alla prima puntata partecipa Marco Mengoni, che presentano il nuovo brano Giornate perse. Per il cinema spazio a Sophie Marceau, iconica protagonista de Il Tempo delle Mele e nelle sale cinematografiche italiane con Il tempo di Anne. Per parlare del film Dio Ride ci sono Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.

Nello spazio di attualità è presente Silvia Salis, prima cittadina di Genova. Il dibattito sui principali temi di attualità è arricchito dai giornalisti Michele Serra, Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala e Nello Scavo. Confermato la rubrica sulla salute del professore Roberto Burioni. Infine ci sono Mara Maionchi e Orietta Berti.

Il pomeriggio di Rai 1

Per quanto riguarda il pomeriggio di Rai 1, domenica 11 ottobre dalle 14:00 Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio conducono Domenica In. La padrona di casa intervista Al Bano, che intona alcuni dei suoi successi, e Rocco Papaleo con Giorgio Pasotti, protagonisti del film, diretto dallo stesso Pasotti, intitolato Sotto a chi tocca. Massimiliano Caiazzo interviene per lanciare Je so’ pazzo in cui interpreta Pino Daniele mentre Savino Zaba è a Cellino San Marco per la rubrica Il Pranzo della Domenica.

Lo spazio Amici Miei è dedicato a Ballando con le stelle ed è arricchito da Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci, Moreno Amantini ed Enzo Miccio. Infine, per l’attualità, Cerno e Venier intervistano Leonardo Bove e Kean Talingdan, entrambi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana e accompagnati dalle loro mamme.

A seguire, dalle 17:20, Francesca Fialdini guida Da noi a ruota libera. Protagonisti sono Elena Sofia Ricci, dal 12 ottobre protagonista su Rai 1 con la fiction I Casi di Teresa Battaglia Figlia della Cenere, e Daniele Terenzi, trentottenne della provincia di Roma che, dopo un incidente in moto quando aveva 14 anni, ha perso una gamba ma ha trovato il suo riscatto nella danza. Infine ci sono Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti, protagonisti di Ballando con le stelle.

Domenica 11 ottobre ospiti tv, chi c’è a Verissimo

Su Canale 5 dalle 16:15 Silvia Toffanin è alla guida di Verissimo. In studio c’è la giornalista Selvaggia Lucarelli, opinionista del GF Vip e conduttrice de L’Isola dei Famosi. Previste le interviste a Gianluigi Nuzzi, protagonista sulle reti del Biscione con Dentro la Notizia e Quarto Grado, alle sorelle Cristel e Romina Carrisi e alla coppia Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in attesa di un bebè. Infine è raccolta la dolorosa testimonianza di Sofia Donadio e Francesca Nota, amiche e sopravvissute alla strage di Crans-Montana.