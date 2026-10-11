Sulle ali dell’avventura è un film d’avventura e per famiglie del 2019, in onda su Tv2000. Diretto da Nicolas Vanier, ha come protagonisti Jean-Paul Rouve, Louis Vazquez e Mélanie Doutey. Il titolo originale è Donne-moi des ailes e la durata è di 113 minuti. Distribuito in Italia da Lucky Red nel 2020, il film racconta il viaggio di un adolescente e di uno stormo di oche lungo una nuova rotta migratoria.

La storia trae ispirazione dal lavoro di Christian Moullec, conosciuto per i voli con gli uccelli a bordo di un ultraleggero. Il racconto cinematografico intreccia questa esperienza con una vicenda di formazione e con il rapporto fra un padre e un figlio. La tutela della natura diventa il terreno sul quale i protagonisti imparano a conoscersi.

Regia, produzione e protagonisti del film Sulle ali dell’avventura

La regia è di Nicolas Vanier, autore anche di Belle & Sebastien. La sceneggiatura nasce dal lavoro di Christian Moullec e Matthieu Petit, con adattamento e dialoghi di Nicolas Vanier e Lilou Fogli. La produzione coinvolge Radar Films e SND, con France 2 Cinéma fra i coproduttori. I produttori comprendono Clément Miserez e Matthieu Warter.

La fotografia è curata da Éric Guichard, le musiche sono di Armand Amar e il montaggio è firmato da Raphaële Urtin. Le immagini degli uccelli in volo danno al viaggio una dimensione spettacolare, mentre le scene a terra mantengono al centro le difficoltà pratiche e le relazioni familiari.

Jean-Paul Rouve interpreta Christian, uno studioso completamente assorbito dal progetto di proteggere le oche selvatiche. Louis Vazquez è Thomas, suo figlio quattordicenne, e Mélanie Doutey interpreta Paola, madre del ragazzo ed ex moglie di Christian. La distanza iniziale fra padre e figlio rende la collaborazione una conquista progressiva.

Dove è girato Sulle ali dell’avventura

Le riprese hanno interessato la Francia e la Norvegia. In territorio francese sono documentati i set della Camargue e di Le Grau-du-Roi, nel dipartimento del Gard, con la località di La Capelude. Altre scene sono state realizzate nell’Oise, in particolare a Longueil-Sainte-Marie e Noyon.

La lavorazione in Norvegia ha permesso di rappresentare la parte settentrionale del viaggio. I paesaggi naturali accompagnano il passaggio dalle zone umide della Francia meridionale agli ambienti nordici. Il film costruisce così la dimensione geografica dell’impresa attraverso luoghi reali, alternando l’intimità della casa di Christian all’ampiezza degli spazi attraversati in volo.

Trama di Sulle ali dell’avventura

Thomas preferisce i videogiochi e il telefono alle attività all’aperto. Quando Paola lo manda a trascorrere le vacanze con il padre, il ragazzo considera il soggiorno in Camargue una prospettiva poco entusiasmante. La casa isolata di Christian e la difficoltà di collegarsi a Internet sembrano confermare le sue aspettative.

Christian sta però preparando un progetto insolito: allevare un gruppo di oche nane e insegnare loro una rotta migratoria più sicura. Vuole accompagnarle con il proprio ultraleggero, evitando i pericoli che minacciano gli uccelli durante gli spostamenti. Il piano richiede pazienza, preparazione e un rapporto di fiducia con gli animali.

La nascita dei piccoli cambia l’atteggiamento di Thomas. Gli uccelli lo seguono e il ragazzo comincia a occuparsi di loro. Quello che all’inizio era soltanto l’interesse del padre diventa un impegno condiviso. Thomas scopre che la curiosità e la responsabilità possono rendere quelle vacanze molto più coinvolgenti di quanto avesse immaginato.

Padre e figlio portano le oche in Norvegia, da dove deve cominciare il volo verso sud. Le difficoltà burocratiche mettono a rischio il progetto. Per evitare che gli animali vengano fermati, Thomas decolla da solo e li guida lungo il percorso preparato da Christian. La scelta sorprende il padre e trasforma il viaggio programmato in un’impresa piena di rischi.

Thomas affronta il tragitto seguendo la rotta salvata sul dispositivo di navigazione dell’aereo. Il maltempo, la stanchezza e la necessità di rifornirsi complicano gli spostamenti. Intanto Christian e Paola cercano di raggiungerlo. Le immagini del ragazzo con lo stormo circolano in rete e permettono anche ai genitori di avere notizie del suo cammino.

Come finisce Sulle ali dell’avventura: il finale spiegato

Dopo la traversata e un ricovero dovuto allo sfinimento, Thomas vuole completare il viaggio. Christian, spaventato, pensa di interrompere l’impresa, ma Paola sostiene il figlio. Il ragazzo riprende il volo e conduce le oche fino alla Camargue, portando a termine il percorso verso il luogo di svernamento.

La prova decisiva arriva nella stagione successiva: le oche devono dimostrare di aver imparato la nuova rotta. Nel finale lo stormo torna autonomamente in Lapponia, dove i protagonisti lo attendono. Il ritorno conferma il successo del progetto. L’avventura ha anche riavvicinato Christian e Paola e ha trasformato il rapporto con Thomas, diventato parte attiva di un obiettivo comune.

Cast di Sulle ali dell’avventura