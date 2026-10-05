Lunedì 5 ottobre, su NOVE, va in onda un nuovo appuntamento di Little Big Italy. La trasmissione, al via alle ore 21:25, è guidata da Francesco Panella, a caccia dei migliori ristoranti italiani sparsi in giro per il mondo.

Little Big Italy 5 ottobre, il format arriva a Seoul

Durante Little Big Italy di oggi il padrone di casa sbarca a Seoul. La metropoli, che conta poco meno di 10 milioni di abitanti, è la capitale della Corea del Sud e ospita una vasta comunità di italiani. Il conduttore incontra tre expat, ovvero cittadini originari del nostro paese che hanno scelto di cambiare vita e trasferirsi a Seoul.

Ai partecipanti è affidato a turno il compito di accompagnare Panella e gli altri sfidanti nel loro ristorante italiano del cuore. Qui gustano un menù formato da tre portate: il piatto scelto dall’expat, il cavallo di battaglia del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni servizio tutti i partecipanti votano il pasto e, al termine, il concorrente con il punteggio più alto è il vincitore.

Adele e Claudia

A Little Big Italy del 5 ottobre partecipa, in primis, Adele. Lavora come imprenditrice e influencer ed è nata a Roma, ma da tredici anni vive in Corea del Sud. Afferma: “Io ero già qui quando è esploso il fenomeno della k-beauty, che ora è un fenomeno globale, e ho deciso di trasformare la mia passione in un lavoro. Mi reco nelle cliniche e provo tutti i trattamenti della k-beauty e li condivido con i miei follower, così anche loro sanno cosa va di moda qui“. Il ristorante preferito della città è Casa Antonio.

Nella puntata è coinvolta anche Claudia. Nata in Sardegna, a Quartu Sant’Elena, ha scelto di cambiare totalmente vita trasferendosi a Seoul, dove ha iniziato un percorso di studi per diventare un’attrice. Oggi può vantare alcune partecipazioni a film e k-drama abbastanza famosi in patria e confessa: “Sono abituata ai duelli, in gara non mi spaventa nessuno“. Ha deciso di portare il resto del cast da Di Matteo.

Little Big Italy 5 ottobre, l’ultima concorrente

Infine, a Little Big Italy del 5 ottobre c’è Giusy. È una giramondo, avendo vissuto in diverse città del Pianeta per seguire il marito. Da circa tre anni è residente a Seoul e ammette: “Ho vissuto in Olanda, Danimarca, Singapore e adesso Corea. Qui vado in giro per i mercatini. Sono sempre alla ricerca di un caffè espresso ma non lo trovo. Dell’Italia mi manca la mia famiglia e la sensazione di sentirsi a casa“. Ha deciso di affrontare l’avventura con Osteria Anna.