Stasera in TV, martedì 6 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata della fiction Tutto l’amore che resta, mentre Canale 5 porta in prima serata Zelig 30 parte seconda. Rai 2 torna con Boss in incognito, Rai 3 punta sull’approfondimento con Filorosso, Rete 4 trasmette Verità nascoste e Italia 1 sceglie l’action thriller Non Stop. Su La7 spazio a diMartedì, TV8 propone X Factor e Nove dedica la serata a Vajont: una tragedia italiana.
Programmi TV di martedì 6 ottobre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Tutto l’amore che resta. La fiction prosegue con il terzo episodio della prima stagione, seguito in seconda serata dal quarto episodio.
- Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito. Terzo appuntamento con il docu-reality che porta imprenditori e dirigenti a lavorare sotto falsa identità all’interno delle proprie aziende.
- Rai 3, ore 21:15 – Filorosso. Il programma affronta i principali temi politici, sociali e di attualità con ospiti, collegamenti e approfondimenti.
- Rete 4, ore 21:34 – Verità nascoste. La serata è dedicata a casi di cronaca, vicende giudiziarie e racconti legati all’attualità.
- Canale 5, ore 21:20 – Zelig 30 parte seconda. Prosegue la festa per i trent’anni dello storico show comico, con nuovi momenti di spettacolo, monologhi e volti amati dal pubblico.
- Italia 1, ore 21:26 – Non Stop. Action thriller con Liam Neeson e Julianne Moore, ambientato a bordo di un aereo durante un volo ad altissima tensione.
- La7, ore 21:15 – diMartedì. Giovanni Floris conduce il talk del martedì sera, tra politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio.
- TV8, ore 21:40 – X Factor. Nuovo appuntamento in prima TV con il talent musicale, tra esibizioni, giudizi e percorso dei concorrenti verso le fasi successive della gara.
- Nove, ore 21:30 – Vajont: una tragedia italiana. Serata speciale dedicata alla memoria della tragedia del Vajont, con ricostruzioni, testimonianze e racconto storico.
- Rai 4, ore 21:20 – Dangerous Animals. Horror thriller con Hassie Harrison e Jai Courtney, incentrato su una surfista che finisce nella rete di un misterioso assassino.
- Rai 5, ore 21:22 – Il buco in testa. Film drammatico con Teresa Saponangelo e Tommaso Ragno, ambientato tra memoria personale e ferite del passato.
- Rai Movie, ore 21:10 – La battaglia di Midway. Film bellico con Charlton Heston ed Henry Fonda, ispirato a una delle battaglie decisive della Seconda guerra mondiale.
- Iris, ore 21:14 – La frustata. Western con Richard Widmark e Donna Reed.
- Cine34, ore 21:00 – Scusate il ritardo. Commedia di e con Massimo Troisi, con Giuliana De Sio.
Stasera su Rai 1: Tutto l’amore che resta
Rai 1 propone dalle 21:30 Tutto l’amore che resta. La fiction prosegue con il terzo episodio della prima stagione, dedicato ai legami tra gli studenti, alle loro fragilità e alle scelte che cambiano il percorso dei protagonisti.
La serata continua alle 22:30 con il quarto episodio. Prima della fiction, la rete trasmette Reazione a catena, Tg1, Cinque Minuti e Affari tuoi. In seconda serata spazio a Porta a Porta.
Stasera su Canale 5: Zelig 30 parte seconda
Canale 5 propone alle 21:20 Zelig 30 parte seconda. Dopo gli appuntamenti precedenti, continua la celebrazione dei trent’anni dello storico show comico che ha lanciato e consolidato molti protagonisti della comicità italiana.
La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. In prima serata, il programma punta su comicità, ritmo televisivo, ospiti e momenti pensati per il pubblico affezionato al marchio Zelig.
Stasera su Rai 2: Boss in incognito
Rai 2 propone alle 21:20 Boss in incognito. Il docu-reality racconta l’esperienza di manager e imprenditori che entrano nelle proprie aziende sotto copertura, lavorando accanto ai dipendenti per conoscere più da vicino difficoltà, abitudini e storie personali.
Il programma arriva dopo TG2 Post. In seconda serata, la rete propone il film Per tutta la vita, commedia sentimentale corale con Ambra Angiolini e Luca Bizzarri.
I film di stasera in TV
Tra i film in chiaro di martedì 6 ottobre 2026 spiccano Non Stop su Italia 1, Dangerous Animals su Rai 4, Il buco in testa su Rai 5, La battaglia di Midway su Rai Movie, La frustata su Iris e Scusate il ritardo su Cine34. In seconda serata Italia 1 propone anche Snakes on a Plane, mentre sul canale 20 va in onda Tenet.
I film su Sky Cinema martedì 6 ottobre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il Ministero della Guerra Sporca. Action di Guy Ritchie ispirato a una storia vera, ambientato durante la Seconda guerra mondiale e costruito intorno a un’unità segreta chiamata a neutralizzare una minaccia tedesca.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Greenland 2 – Migration. Sequel del disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin, ambientato dopo l’impatto della cometa Clarke.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Le ali della libertà. Il classico con Tim Robbins e Morgan Freeman torna in prima serata con la storia di Andy Dufresne e del carcere di Shawshank.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Fuochi d’artificio. Commedia italiana diretta da Leonardo Pieraccioni, tra amori, equivoci e leggerezza.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Una notte a New York. Film ambientato a bordo di un taxi, costruito sul dialogo tra una giovane donna e il conducente durante una notte destinata a lasciare il segno.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Ender’s Game. Film di fantascienza tratto dal romanzo di Orson Scott Card, con al centro un giovane addestrato per guidare la difesa della Terra.