Dangerous Animals è un thriller horror del 2025, diretto da Sean Byrne e proposto su Rai 4. Il film, della durata di circa 98 minuti, è una coproduzione australiana e statunitense. Hassie Harrison interpreta una giovane surfista rapita da un uomo che trasforma la propria passione per gli squali in uno strumento di morte.

La vicenda unisce la prigionia nelle mani di un serial killer alla lotta per sopravvivere in mare aperto. L’acqua, inizialmente associata alla libertà della protagonista, diventa il confine di una trappola dalla quale sembra impossibile uscire. Accanto a Harrison recitano Jai Courtney e Josh Heuston.

Regia, produzione e protagonisti del film Dangerous Animals

La sceneggiatura è di Nick Lepard. La produzione coinvolge Brouhaha Entertainment, LD Entertainment, Range Media e Oddfellows Entertainment. Fra i produttori figurano Troy Lum, Andrew Mason, Pete Shilaimon, Mickey Liddell, Chris Ferguson e Brian Kavanaugh-Jones. La fotografia è firmata da Shelley Farthing-Dawe, il montaggio da Kasra Rassoulzadegan e le musiche da Michael Yezerski.

Sean Byrne, già autore di The Loved Ones e The Devil’s Candy, costruisce il confronto intorno alla resistenza di Zephyr e al bisogno di controllo di Tucker. Il film è stato presentato alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes nel 2025. La minaccia assume un volto umano: gli squali vengono attirati e utilizzati dall’assassino all’interno dei suoi rituali.

Dove è stato girato Dangerous Animals?

Dangerous Animals è stato girato nella Gold Coast, nel Queensland australiano. Il paesaggio costiero è parte essenziale della storia, fra spiagge frequentate dai surfisti, approdi e distese d’acqua. Le riprese hanno incluso una vera imbarcazione in mare, con difficoltà legate alle maree, al vento e alle condizioni delle scene notturne.

La lavorazione ha combinato ambienti reali ed effetti visivi. Lo studio Future Associate ha realizzato oltre ottanta inquadrature con interventi digitali, comprese quattro specie di squali e ricostruzioni dell’acqua. Materiale ripreso in una baia, presso un molo e in piscina è stato raccordato per restituire continuità allo spazio marino. Il risultato permette di alternare la fisicità degli interpreti alle situazioni più pericolose senza affidare ogni sequenza alla stessa modalità di ripresa.

Trama di Dangerous Animals

Zephyr è una giovane americana che vive in un furgone e cerca nelle onde australiane una distanza dal proprio passato. Incontra Moses, con il quale condivide la passione per il surf. Fra loro nasce un’intesa, ma lei teme il coinvolgimento e si allontana dopo una notte trascorsa insieme.

Sulla costa la ragazza incrocia Tucker, capitano che organizza escursioni per osservare gli squali in gabbia. Dietro la familiarità con cui accoglie i clienti si nasconde un assassino. Già l’incontro con i turisti Greg e Heather ha mostrato la sua violenza: uccide il primo e trattiene la seconda a bordo.

Rapita e ammanettata nella parte inferiore della barca, Zephyr trova proprio Heather. Le due donne sono isolate e dipendono dagli spostamenti del loro carceriere. Tucker le droga e costringe Zephyr ad assistere all’uccisione dell’altra prigioniera, calata fra gli squali mentre una videocamera registra la scena.

Zephyr comprende che le registrazioni sono parte indispensabile del rituale. Durante un tentativo di fuga getta la videocamera in acqua, obbligando Tucker a tornare a terra per sostituirla. Nel frattempo Moses, insospettito dalla sua scomparsa, continua a cercarla. Quando riesce a raggiungere l’imbarcazione, viene a sua volta catturato: l’intervento che avrebbe potuto salvarla aggiunge un’altra vita in pericolo.

Come finisce Dangerous Animals: finale spiegato

Attenzione: seguono spoiler. Zephyr riesce a liberarsi dalle manette sacrificando il pollice e affronta Tucker. Una fuga a nuoto verso la costa fallisce: il killer la raggiunge e la riporta sulla barca. La sospende quindi sopra il mare, deciso a filmare anche la sua morte.

Caduta in acqua, la ragazza riesce a sopravvivere al passaggio degli squali e risale a bordo. Recupera un fucile subacqueo e colpisce Tucker. Uno squalo bianco lo afferra e lo trascina via, mentre la sua stessa videocamera registra il rovesciamento del rituale. Zephyr rischia ancora di annegare quando la sagola le si impiglia alla caviglia, ma riesce a liberarsi.

Infine lancia un segnale di soccorso, avvistato da una barca nelle vicinanze. Moses sembra privo di vita, poi riprende conoscenza: entrambi sopravvivono. Il sorriso che si scambiano conclude anche il percorso emotivo di Zephyr, finalmente disposta a riconoscere il legame che aveva cercato di evitare.

Cast di Dangerous Animals