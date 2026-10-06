Martedì 6 ottobre, su Real Time, va in onda lo speciale denominato Il Matrimonio di Ida e Pietro. Il format è trasmesso in prima serata, a partire dalle ore 21:30 circa.

Il Matrimonio di Ida e Pietro, le nozze dell’amata giudice di Casa a prima vista

La società che ha lavorato alla realizzazione del programma Il Matrimonio di Ida e Pietro è Blu Yazmine, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Oltre che in televisione è possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, dove è reso disponibile subito dopo la messa in onda sul piccolo schermo. Il programma ha una durata di circa un’ora.

L’obiettivo della trasmissione è mostrare al pubblico le nozze fra Ida Di Filippo e Pietro Albano. Lei è diventata celebre grazie al ruolo di agente immobiliare di Casa a prima vista e, nelle ultime stagioni, ha partecipato a diversi show, da Turisti per Case a Pazzi di Dolci. Lui, invece, è un infermiere che da diverso tempo lavora all’ospedale Niguarda di Milano.

La celebrazione nella Costiera Sorrentina

Il Matrimonio di Ida e Pietro ripercorre tutto ciò che è accaduto lo scorso 5 settembre, quando i protagonisti sono divenuti marito e moglie nella suggestiva cornice della Costiera Sorrentina.

Nello speciale le telecamere ripercorrono i mesi precedenti al matrimonio, a partire dalla scelta della location nella quale celebrare l’attesa unione. Inoltre, nello speciale sono mostrate altre fasi della preparazione, fra cui la scelta degli abiti e quella dei piatti del menù, che ha avuto una particolare attenzione per la tradizione campana. Non mancano, poi, gli incontri che gli sposi hanno svolto con Giorgia Fantin Borghi, ovvero la wedding planner che ha avuto il compito di organizzare l’evento.

Ad accompagnare il pubblico nello speciale televisivo c’è la voce di Andrea Pellizzari, già narratore di Casa a prima vista.

Il Matrimonio di Ida e Pietro, gli ospiti

Durante Il Matrimonio di Ida e Pietro hanno partecipato diversi volti noti al pubblico. In primis Mariana D’Amico e Gianluca Torre, che con la sposa condividono l’esperienza a Casa a prima vista. I due agenti immobiliari hanno avuto un ruolo fondamentale durante l’evento, avendo ricevuto la nomina di damigelli d’onore. Altro protagonista della trasmissione televisiva è Tommaso Foglia. Il giudice di Bake Off Italia, che al fianco di Ida ha condotto Pazzi di Dolci, ha preparato i dolci per la festa. Per l’intrattenimento, infine, ha presenziato il Gruppo Arechi. Si tratta di una realtà molto attiva sul territorio ma conosciuta a livello internazionale.