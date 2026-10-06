Martedì 6 ottobre, su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Tutto l’amore che resta. L’appuntamento è proposto dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

Tutto l’amore che resta seconda puntata, regista e dove è girata

Nata dalla collaborazione fra Rai Fiction e Fabula Pictures, la fiction è realizzata anche con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero Della Cultura Direzione Generale Cinema Audiovisivo. La sceneggiatura è firmata da Massimo Bacchini, Sara Cavosi ed Elena Tramonti ed è basata sulla serie originale Lycée Toulouse-Lautrec creata da Fanny Riedberger. Colui che ha il compito di curare la regia, invece, è Andrea Rebuzzi. Le riprese si sono svolte in varie località del Lazio, fra cui Frascati e Ariccia.

Tutto l’amore che resta seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata di Tutto l’amore che resta è arrivato il giorno del compleanno di Ambra, che tuttavia continua a essere flagellata dai dubbi: la ragazza, infatti, non riesce a trovare il coraggio per confessare il proprio amore nei confronti di Samuel, che intanto finisce al centro delle attenzioni di Carlotta.

Nel corso dell’appuntamento odierno, Vittoria tenta, con estrema difficoltà, di conquistare la fiducia di Giulio. Al tempo stesso ha dei problemi anche Pietro, chiamato a fare i conti con i sensi di colpa. Dei nuovi problemi sono all’orizzonte anche per Alex, che ha un rapporto tutt’altro che semplice con la mamma.

Spoiler finale

In Tutto l’amore che resta del 6 ottobre gli studenti del Liceo Helen Keller affrontano nuove sfide fra paure e verità difficili da confessare. Pietro e Nuri riescono ad avvicinarsi grazie allo sport e Carlotta prende la decisione di essere sincera e parlare apertamente con Samuel. Infine, Alex spinge Luca ad affrontare il mondo fuori casa con conseguenze inaspettate.

Tutto l’amore che resta seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda puntata di Tutto l’amore che resta, in onda su Rai 1 il 6 ottobre e fruibile in streaming e on demand su RaiPlay.