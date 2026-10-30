Venerdì 30 ottobre, su RaiPlay, è rilasciato lo sceneggiato Le Regine di Francia. La produzione è andata in onda per la prima volta in televisione nel ’69.

Le Regine di Francia RaiPlay, un’opera tratta dal lavoro di Thornton Wilder

La riproposizione dello sceneggiato Le Regine di Francia è a cura di Rai Teche. L’opera è la trasposizione televisiva dell’atto unico scritto nel 1931 dal drammaturgo statunitense Thornton Wilder, che in carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui tre premio Pulitzer. Il film ha una durata di circa 30 minuti e la regia è affidata a Marcello Santarelli. La traduzione in italiano dell’opera è affidata a Carlo Fruttero e Franco Lucentini.

Oltre al film, su RaiPlay è pubblicata, come contenuto della sezione extra, una intervista al regista Marcello Santarelli, originariamente realizzata nel format Chiave di lettura, approfondimento culturale e letterario.

La trama

La trama de Le Regine di Francia è ambientata a New Orleans alla fine del XIX secolo. Al centro del progetto c’è l’avvocato Cahusac, che porta avanti una truffa ingegnosa: contattare diverse donne e far credere loro, in gran segreto, di essere l’erede legittima al trono di Francia.

Una volta effettuato il primo contatto, Cahusac convince le donne a versargli regolarmente ingenti somme di denaro. Tali cifre sono presentate come necessarie a coprire le fantomatiche spese legali e politiche in Francia, ma in realtà finiscono nelle tasche del protagonista. Nell’opera sono mostrate le reazioni delle diverse donne truffate, dall’ingenua maestra Miss Cointreau all’anziana aristocratica Mrs. Peugeot.

L’adattamento italiano de Le Regine di Francia è rimasto fedele all’opera originale, seppur con degli adattamenti finalizzati a rendere i personaggi più vicini alla tradizione teatrale italiana. Tutti i protagonisti, inoltre, hanno in comune il fatto di essere accecate dalla vanità e dal desiderio di riscatto sociale.

Le Regine di Francia RaiPlay, il cast

Di primo livello il cast degli attori che hanno recitato nello sceneggiato Le Regine di Francia. A interpretare l’avvocato protagonista Cahusac c’è Gianrico Tedeschi, scomparso nel 2020 e protagonista di pellicole come Brancaleone alle crociate e Susanna tutta panna. Nel ruolo della già citata Mrs. Peugeot presenzia Lina Volonghi, che in carriera ha lavorato per registi del calibro di Dino Risi e Luigi Comencini.

La goffa Miss Gressaux, invece, ha il volto di Lydia Alfonsi, che vanta la presenza a decine di produzioni di spessore come La Vita è Bella. Infine, Marina Bonfigli presta il volto alla maestra arrogante Miss Cointvein.