Civil War è un film drammatico e bellico del 2024, scritto e diretto da Alex Garland, proposto da Rai 3. La durata è di 109 minuti. Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny e Stephen McKinley Henderson interpretano quattro giornalisti che attraversano gli Stati Uniti durante una guerra civile per raggiungere Washington prima della caduta del presidente.

La storia si svolge in un futuro vicino e immaginario. Il conflitto ha frantumato il territorio americano, interrotto collegamenti e trasformato le città in campi di battaglia. L’attenzione del racconto si concentra sul lavoro dei reporter: documentare la violenza comporta rischi fisici, decisioni morali e conseguenze psicologiche che accompagnano ogni fotografia.

Regia, produzione e protagonisti del film Civil War

Alex Garland firma regia e sceneggiatura. La produzione comprende DNA Films, con Andrew Macdonald, Allon Reich e Gregory Goodman come produttori; A24 cura la distribuzione americana. La fotografia è di Rob Hardy, il montaggio di Jake Roberts e le musiche originali di Ben Salisbury e Geoff Barrow. La costruzione delle sequenze alterna spostamenti apparentemente tranquilli a esplosioni improvvise di violenza.

Kirsten Dunst interpreta Lee Smith, fotoreporter esperta, mentre Wagner Moura è il collega Joel. Cailee Spaeny interpreta Jessie, giovane fotografa che ammira Lee. Stephen McKinley Henderson è Sammy, giornalista anziano e figura di riferimento del gruppo. Le differenze di età ed esperienza producono reazioni diverse agli stessi eventi e rendono il viaggio anche un confronto sul significato della testimonianza.

Dove è girato Civil War

La lavorazione si è svolta soprattutto in Georgia, nell’area di Atlanta, con ulteriori riprese a Londra. Atlanta sostituisce diverse località del percorso narrativo. Il Big Bethel AME Church compare nella sequenza iniziale degli scontri, mentre l’Alonzo Herndon Stadium ospita il campo per sfollati. Questi luoghi reali vengono inseriti nella geografia di un’America sconvolta dalla guerra.

Per la battaglia conclusiva sono stati utilizzati anche i Tyler Perry Studios, che dispongono di una ricostruzione della Casa Bianca. La produzione ha combinato quel complesso con altri ambienti allestiti per i corridoi e gli interni necessari all’azione. La Washington del finale nasce quindi da riprese, scenografie ed effetti visivi organizzati per accompagnare i protagonisti fino al centro del potere presidenziale.

Trama di Civil War

Le Western Forces, alleanza secessionista che comprende California e Texas, avanzano verso Washington. Il presidente continua a proclamare il successo delle proprie forze, mentre il suo controllo sul Paese si riduce. Lee e Joel decidono di raggiungerlo per ottenere un’intervista prima dell’assalto decisivo. Sammy si unisce al viaggio, seguito da Jessie, ancora inesperta ma determinata a lavorare sul campo.

Lungo la strada, il gruppo incontra civili armati, prigionieri maltrattati e combattenti che agiscono senza una catena di comando riconoscibile. Per attraversare un territorio contano il denaro disponibile, il comportamento e la capacità di interpretare una minaccia. In alcuni centri la vita quotidiana prosegue come se il conflitto appartenesse a un altro mondo, ma quella normalità resta fragile e sorvegliata.

Il rapporto tra Lee e Jessie diventa centrale. La prima teme le conseguenze dell’entusiasmo della ragazza; la seconda cerca una guida e impara a fotografare anche quando la paura suggerisce di fermarsi. L’incontro con uomini armati accanto a una fossa comune porta il gruppo vicino alla morte. Sammy interviene per salvarli, ma rimane ferito e muore dopo la fuga.

La perdita colpisce profondamente i superstiti. Arrivati presso le forze che preparano l’offensiva sulla capitale, Lee, Joel e Jessie decidono comunque di seguire l’avanzata. La ricerca dell’intervista si trasforma nella documentazione diretta del crollo del governo. Per Lee, l’esposizione continua all’orrore rende sempre più difficile mantenere il distacco professionale che l’ha sostenuta fino a quel momento.

Come finisce Civil War: il finale spiegato

Durante l’assalto alla Casa Bianca, Jessie si espone al fuoco per fotografare. Lee la spinge al riparo e viene uccisa; la ragazza immortala la caduta della sua mentore. Jessie e Joel proseguono con i soldati fino al presidente. Joel chiede un’ultima dichiarazione: l’uomo lo implora di impedire che venga ucciso. Il giornalista ottiene così la sua frase conclusiva e si sposta, lasciando che i militari lo giustizino.

L’ultima immagine mostra i soldati in posa accanto al cadavere del presidente, nella fotografia scattata da Jessie. La missione è compiuta, ma il risultato raccoglie anche il suo costo umano. Il passaggio da Lee a Jessie consegna alla giovane il compito di testimoniare e lascia aperta una questione morale: quanto distacco richiede la registrazione della storia, quando davanti all’obiettivo muoiono persone conosciute?

Cast di Civil War