Giovedì 26 marzo, la Rai ha presentato, con una conferenza stampa che seguiremo in diretta, la novità Techegram. Si tratta di un nuovo format di Rai Play, guidato da Fabrizio Biggio e in onda a partire dal 31 marzo.

Il conduttore, in ogni appuntamento, accoglie un ospite. A esso offre la possibilità di scorrere fra le centinaia di filmati e curiosità dell’archivio delle Teche Rai, proprio come avviene nei social, effettuando commenti e raccontando aneddoti.

Nella conferenza stampa di Techegram, che abbiamo raccontato in diretta, sono intervenuti Marcello Ciannamea, Direttore Contenuti Digitali e Transmediali, ed Andrea Sassano, Direttore Rai Teche. Inoltre, ha partecipato il conduttore Fabrizio Biggio.

Techegram diretta conferenza stampa, le parole del Direttore Ciannamea

La conferenza stampa di Techegram è partita con l’annuncio dell’arrivo dello show su Rai 2, in onda dall’8 aprile alle 08:00. Una clip svela alcuni degli ospiti: Andrea Delogu, Giulia Vecchio, Ivana Lotito, Nino Frassica, Pierpaolo Spollon, Francesca Fialdini, Edoardo Prati, Michela Andreozzi, TonyPitony, Roberto Lipari e Max Mariola.

Poi parla il Direttore Marcello Ciannamea: “Techegram è il primo social show, con il quale raccontiamo la storia Rai e quella del nostro paese. Ci divertiamo a scrollare i contenuti delle Teche, un immenso patrimonio di clip che racconteremo in modo pop e divertente. Il progetto è bellissimo e sperimentale, è fatto alla Biggio e permette al pubblico più giovane di conoscere il passato, ma con il linguaggio dei social di oggi. Adoro Techegram, è realizzato da una squadra fantastica, di cui sono molto contento”. Marcello Ciannamea ringrazia, uno per uno, coloro che hanno lavorato al format.

L’incontro procede con le parole di Andrea Sassano, Direttore Rai Teche: “La nostra Direzione è impegnata su due fronti: digitalizzazione e valorizzazione editoriale. Quando Luca Rea e Fabrizio Biggio, ideatori della trasmissione, sono venuti da me erano molto euforici. Mi hanno spiegato la loro idea e io ho capito subito che poteva essere un’esperienza straordinaria. Abbiamo visto le puntate e sono bellissime. Complimenti a tutti”.

Le parole di Fabrizio Biggio

La diretta della conferenza stampa di Techegram procede. Il conduttore Fabrizio Biggio: “Questo programma nasce per la storia della Rai, che poi è anche la nostra. Le Teche permettono di capire come eravamo e com’era la società italiana del passato. Con Rea abbiamo trovato delle vere e proprie chicche, che abbiamo pensato potessero diventare virali sui social. Da qui è nato Techegram, che rende le Teche dei meme. Gli ospiti sono gli utenti del social, sono loro che danno il ritmo al programma: tutto questo rende moderno il format. La nostra missione è rendere fruibili le Teche per un pubblico giovane“.

Ancora Biggio: “La cosa bella è che ogni puntata è diversa, perché è l’ospite che decide cosa dire e come gestire i contenuti. Io, praticamente, non faccio domande, sono loro che si lasciano andare, spesso spontaneamente, a racconti e commenti”.

Nella conferenza stampa di Techegram partono le domande dei giornalisti. Biggio sull’idea di condurre un programma da solo: “Avevo detto che non ero pronto a condurre in solitaria, poi è arrivato Techegram ed ho cambiato idea. Comunque non sono uno da one man show, mi piace lavorare in coppia e qui non sono io il frontman, ma al centro ci sono le Teche e gli ospiti. Con Fiorello facciamo la tv dell’avanguardia, lui si annoia e vuole sempre dare qualcosa di nuovo al pubblico. Se Techegram è avanguardia? Volevamo fare qualcosa di nuovo, l’avanguardia è presente nei contenuti delle Teche. Penso che il conduttore più “memabile”, ovvero che si presta meglio ai meme, sia Corrado, che aveva uno stile di conduzione molto moderno“.

Techegram diretta conferenza stampa, le domande della stampa

La conferenza stampa va avanti con altri quesiti. Fabrizio Biggio: “Nella prima puntata di Techegram ero molto emozionato, mi sentivo responsabile per essere il portavoce della storia della Rai. Una volta che ho iniziato a registrare le puntate, l’ansia mi è passata ed è arrivata la gioia. Anche gli ospiti, inizialmente, erano un po’ disorientati, ma poi alla fine si sono divertiti e questa è la mia soddisfazione più grande”. Su domanda specifica, Fabrizio Biggio racconta: “Fiorello ci tiene a darmi una mano, lui è ossessionato dalle Teche. Mi ha consigliato di divertirmi ed onorare sempre il palco, mettendoci passione. Io ho provato a fare queste due cose: divertirmi e rendere onore al palco”.

Domanda di Marida Caterini sul rapporto con Fiorello. Il conduttore racconta: “Oggi non abbiamo parlato di questa conferenza a La Pennicanza perché mi sono dimenticato. Ci saranno clip con protagonista lo showman? Non possiamo svelare tutto adesso, ma ci saranno delle sorprese. Le clip delle Teche le ha scelte Luca Rea”. A chi gli chiede un bilancio dell’esperienza da attore nella fiction Le Libere Donne, il conduttore risponde: “Mi piacerebbe lavorare di nuovo come attore drammatico. Far ridere è difficile perché la commedia è soggettiva, mentre il dramma no”. Fiorello sarà ospite a Techegram? Risponde Biggio: “No, non gliel’ho chiesto perché con lui faccio La Pennicanza e non ho voluto mischiare le cose. Non lo inviterò neanche in una possibile seconda edizione: se me lo chiederà lui, però, sarò ben felice di accoglierlo“.