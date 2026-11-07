Flavia de Luce: Una detective geniale è un film giallo d’avventura del 2026, proposto da Sky Cinema Uno. Il titolo originale è Flavia e la durata è di circa 96 minuti. In una tenuta inglese del 1951, una bambina di undici anni trova un uomo agonizzante nell’orto di famiglia. L’indagine coinvolge suo padre e porta alla luce una vicenda che risale agli anni in cui lui frequentava il collegio.

Flavia trascorre buona parte del suo tempo fra reagenti e provette. Quella passione, che in casa è considerata un’eccentricità, le offre un metodo per esaminare la scena del delitto. A darle un motivo per insistere è anche il rapporto con il padre, un uomo riservato del quale conosce soltanto una parte della vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Flavia de Luce Una detective geniale

La regia è di Bharat Nalluri. Susan Coyne ha adattato i romanzi di Alan Bradley, a partire dal mistero pubblicato in italiano come Flavia de Luce e il delitto nel campo dei cetrioli. Tra i produttori figurano Paula Mazur, Mitchell Kaplan, Robert Mickelson e Chris Curling. La fotografia è di Tim Maurice Jones, il montaggio di Jamie Pearson e le musiche di Mychael e Jeff Danna.

Molly Belle Wright interpreta Flavia. Martin Freeman è Havilland de Luce, il padre della protagonista, mentre Toby Jones è l’ispettore Hewitt, incaricato di indagare sulla morte dello sconosciuto. Jonathan Pryce interpreta il dottor Kissing, che conosce le vicende del collegio e può aiutare Flavia a interpretare il valore degli oggetti coinvolti nel caso.

Dove è girato Flavia de Luce Una detective geniale

Le riprese si sono svolte in Inghilterra nell’autunno del 2024. West Horsley Place, nel Surrey, è la dimora usata per Buckshaw, la tenuta dei de Luce. Il villaggio è stato ricreato a Turville, nel Buckinghamshire, mentre Minley Manor, nell’Hampshire, ha ospitato le scene ambientate a Greyminster. Tra le altre località di lavorazione figurano Guildford e Reading. La casa di campagna e il collegio danno una collocazione distinta ai due periodi che l’indagine mette in relazione.

Trama di Flavia de Luce Una detective geniale

Flavia vive a Buckshaw con il padre Havilland e le sorelle maggiori, Ophelia e Daphne. Il ritrovamento di uno sconosciuto fra i cetrioli trasforma l’orto in una scena del crimine. L’ispettore Hewitt le chiede di lasciare il caso alla polizia. Flavia continua per conto proprio, convinta che le circostanze della morte meritino un esame più attento e che la chimica possa offrirle una pista.

L’identità della vittima riconduce a Horace Bonepenny e agli anni di scuola del padre. Havilland conosceva Bonepenny e ha motivo di preoccuparsi del suo ritorno. La storia dei due comprende il furto di un francobollo raro e la morte di un insegnante, il signor Teesdale. Quando Havilland viene accusato di omicidio, la figlia ha bisogno di capire chi avesse interesse a far tacere Bonepenny e perché sia tornato proprio in quel momento.

I francobolli offrono un collegamento fra il delitto e il passato della famiglia. Flavia raccoglie informazioni sul collegio e cerca chi possa riconoscere la provenienza dei pezzi, mentre l’interesse per le carte e le fotografie di quegli anni la porta a rivalutare un volto familiare. La ragazza ha ormai elementi sufficienti per scagionare il padre, ma attirare l’attenzione di chi vuole recuperare i francobolli la espone a un pericolo immediato.

Come finisce Flavia de Luce Una detective geniale: il finale spiegato

Il responsabile è Bob Stanley, che si presenta come Frank Pemberton. Flavia ricostruisce il suo ruolo nella morte di Teesdale, fatta passare per un suicidio con la complicità di Bonepenny. Stanley ha poi ucciso l’ex complice con il tetracloruro di carbonio, una sostanza che la ragazza riconosce perché il padre la usa per esaminare la filigrana dei francobolli.

Quando Stanley minaccia Flavia per recuperare i pezzi, Dogger e le sorelle intervengono. Havilland torna a casa e la ragazza spiega a Hewitt la prova chimica. Il re ringrazia Flavia per avergli restituito il francobollo e le consegna un dono da parte del Nido. Quel messaggio riapre la storia di Harriet, la madre della ragazza, e dà un nuovo significato alle parole di Hewitt sul suo allontanamento.

Cast di Flavia de Luce Una detective geniale