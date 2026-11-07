The Greatest è una serie tv biografica statunitense del 2026, disponibile dal 4 novembre su Prime Video. Gli otto episodi raccontano quattro anni decisivi nella vita di Muhammad Ali. Quando la storia comincia, il pugile si chiama ancora Cassius Clay e ha appena conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma. Quando arriva il momento di sfidare Sonny Liston, in gioco ci sono il titolo mondiale e la libertà di scegliere come presentarsi al pubblico.

La serie segue anche le persone che accompagnano Clay in quel passaggio. In famiglia la notorietà del giovane cambia il peso delle decisioni quotidiane. In palestra l’allenatore Angelo Dundee deve preparare un atleta che impara a usare la propria fama con la stessa rapidità con cui impara a muoversi sul ring.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Greatest

Ben Watkins è il creatore, lo showrunner e uno dei produttori esecutivi. La regia degli episodi è affidata a Watkins, Stacey Muhammad, Emmanuel Osei-Kuffour Jr., Craig Siebels e A.V. Rockwell. Al progetto di Amazon MGM Studios partecipano Blue Monday Productions, Outlier Society, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company. Tra i produttori esecutivi figura anche Lonnie Ali, vedova del pugile.

Jaalen Best interpreta Cassius Clay, mentre Amin Joseph è Sonny Liston. Omari Hardwick e Dana Gourrier interpretano i genitori del giovane atleta. Il racconto dedica spazio anche a Liston fuori dalla palestra, dando un contesto alla pressione che grava sul campione in carica quando il suo sfidante comincia a occupare le prime pagine.

Dove è girata The Greatest

Le riprese si sono svolte in Ontario, in Canada. Tra le località utilizzate figurano Hamilton, Cambridge e Cobourg. La geografia della lavorazione è quindi diversa da quella biografica, che porta il protagonista da Louisville a Miami passando per Roma e Londra. Per il combattimento conclusivo Best e Joseph hanno lavorato per mesi con il preparatore Rob Sally. La coreografia ha ripreso i movimenti dell’incontro storico, seguendone lo sviluppo round per round.

Trama di The Greatest

Dopo l’oro a Roma nel 1960, Cassius rientra a Louisville e deve organizzare il passaggio al professionismo. Il successo olimpico gli procura attenzione, ma il ritorno lo rimette di fronte alla segregazione razziale. In casa, Odessa scopre di essere rimasta esclusa dalle decisioni che riguardano il debutto del figlio. Per i Clay, trovare un accordo diventa urgente quanto concludere la preparazione al primo incontro.

Mentre sale nella classifica dei pesi massimi, Cassius affina il suo personaggio pubblico. Le provocazioni attirano giornalisti e spettatori, esponendo però anche le scelte che preferirebbe discutere in privato. Il rapporto con Malcolm X lo avvicina alla Nation of Islam. La sua fede diventa motivo di tensione in famiglia e, quando il legame emerge sulla stampa, mette a rischio la sfida per il titolo.

A Londra, il britannico Henry Cooper manda Cassius al tappeto con il sinistro. Il colpo dimostra quanto il giovane sfidante abbia ancora da imparare prima di affrontare Liston. Anche il campione deve misurarsi con l’immagine che gli altri hanno costruito intorno a lui. La serie porta i due a Miami dopo aver seguito il prezzo che ciascuno paga per essere giudicato quasi esclusivamente attraverso i risultati sul ring.

Come finisce The Greatest: il finale spiegato

Nell’ottavo episodio Cassius affronta Sonny Liston a Miami il 25 febbraio 1964. Durante l’incontro ha un problema temporaneo alla vista. La ricostruzione attribuisce l’episodio a una sostanza applicata sul guantone da un uomo all’angolo di Liston, all’insaputa del campione. Clay supera la difficoltà e conquista il mondiale a ventidue anni quando l’avversario si ritira dopo la sesta ripresa.

Alla gioia del nuovo campione corrisponde il pianto di Liston, ancora seduto nel suo angolo. La stagione chiude il percorso iniziato con l’oro olimpico con l’affermazione del nome Muhammad Ali. Il titolo conquistato a Miami dà al pugile una nuova posizione nello sport, mentre il nome rende pubblica la scelta di identità maturata lungo gli episodi.

Cast di The Greatest