Possible Love è un film drammatico del 2026 diretto da Lee Chang-dong, disponibile dal 6 novembre su Netflix. Il titolo originale è Ga-neung-han sa-rang. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d’argento – Gran premio della giuria. Segna il ritorno di Lee al lungometraggio dopo Burning.

Mi-ok vive con Ho-seok, un saldatore che ha perso il lavoro dopo una vertenza in fabbrica, e con il figlio Cheol. Una documentarista propone alla famiglia di raccontare la propria esperienza. L’invito apre a Mi-ok la possibilità di parlare di ciò che è accaduto, mentre per Ho-seok significa tornare su ricordi che fatica a condividere persino a casa.

Regia, produzione e protagonisti del film Possible Love

Lee Chang-dong firma la sceneggiatura con Oh Jung-mi. Alla coproduzione tra Corea del Sud e Stati Uniti partecipano Pinehouse Film, Anonymous Content e NOWFILM. La fotografia è di Kim Ji-yong, il montaggio di Kim Da-won e la musica di Jung Jae-il. La storia trae spunto dal conflitto seguito ai licenziamenti alla Ssangyong Motor nel 2009, trasformato in una vicenda di finzione.

Jeon Do-yeon interpreta Mi-ok e Sul Kyung-gu è Ho-seok. Cho Yeo-jeong interpreta la documentarista Ye-ji, mentre Zo In-sung è il marito Sang-woo. Jo Yu-ri compare nei ricordi dell’adolescenza di Mi-ok, quando la ragazza comincia a misurare la distanza fra i propri desideri e la vita che le sembra alla portata.

Dove è girato Possible Love

La lavorazione si è svolta in Corea del Sud. Tra le aree indicate per le riprese figurano Jeonju, Gimje e Gunsan, nella provincia di Jeonbuk. Il regista ha girato in anticipo le sequenze del soggiorno nella villa per poter completare le scene in acqua prima che la temperatura scendesse. Nel racconto, il passaggio dalla casa di Mi-ok e Ho-seok alla residenza della seconda coppia rende immediata la differenza tra le loro condizioni di vita.

Trama di Possible Love

La fabbrica annuncia licenziamenti su larga scala e gli operai occupano lo stabilimento. L’intervento della polizia spezza la protesta. Ho-seok perde il lavoro e resta segnato dalla violenza di quei giorni. Quando incontra Ye-ji al funerale di un ex collega, reagisce male alla presenza della macchina da presa. Mi-ok accetta invece di partecipare al progetto, sperando che anche il marito trovi il modo di raccontare la propria esperienza.

Il rapporto fra le due donne si fa più stretto man mano che proseguono le riprese. Mi-ok si interessa anche a Sang-woo, che le appare a suo agio in un mondo dal quale lei è sempre rimasta distante. Durante il soggiorno nella proprietà di Ye-ji e del marito, le interviste diventano più personali. A quel punto il problema riguarda anche il controllo sulle immagini. Ye-ji decide come raccogliere il materiale, mentre le persone che le affidano i propri ricordi devono stabilire fino a che punto intendono esporsi.

Come finisce Possible Love: il finale spiegato

Il soggiorno precipita dopo un bagno in mare tra Mi-ok e Sang-woo. Lei prende le distanze dall’uomo e, rientrata alla villa, sorprende Ye-ji mentre intervista ancora Ho-seok. Mi-ok chiede di interrompere le riprese e decide che la famiglia deve partire. Sulla strada di casa arriva la notizia che la fabbrica è stata acquistata da un fondo statunitense. Per Ho-seok si allontana ulteriormente la prospettiva di riavere il proprio posto.

Tornati a casa, Mi-ok e Ho-seok si siedono insieme all’aperto sotto la luna piena. L’immagine richiama il ricordo di quando lei aveva scelto di costruire una vita con lui. Ye-ji scrive per sapere se sono arrivati. Mi-ok pensa di risponderle con una foto della luna e alla fine lascia il messaggio senza risposta. La coppia resta insieme e l’ultima scena le restituisce un momento di vicinanza, mentre le difficoltà che hanno portato al documentario continuano a far parte della loro vita.

Cast di Possible Love