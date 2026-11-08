Sabato 7 novembre, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata di Tu Si Que Vales 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto.

Tu Si Que Vales 2026 sesta puntata, i Demian gritsko team conquistano la giuria

Alla conduzione di Tu Si Que Vales è tornata Elisabetta Canalis, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I tre hanno accolto in studio una serie di artisti, giudicati da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis. Il loro giudizio si è aggiunto a quello della Giuria Popolare, cento spettatori selezionati capeggiati da Sabrina Ferilli.

Nella puntata nessun concorrente è riuscito ad accedere alla finale, che necessita dei 4 voti favorevoli dei giudici e del 100% delle preferenze della Giuria Popolare. C’è chi, però, ci è andato molto vicino. È il caso dei Demian gritsko team, una crew formata da acrobati circensi che ha ottenuto i 4 vale dei giudici e il 98% dei consensi del pubblico. Il consenso unanime dei giudici e il 97% dei voti, invece, è andato a Jonio, prestigiatore e illusionista che ha colpito tutti con la sua performance, e ai LionDanceMe, una crew di ballo.

Le altre performance

Nella sesta puntata di Tu Si Que Vales 2026 ha partecipato Carlotta Conversi, fondatrice di Congen – Connecting Generations, una startup innovativa nata per contrastare la solitudine e l’isolamento degli anziani, la cui storia ha convinto i 4 giudici e il 96% del pubblico. L’artista circense Oleh Valko ha ricevuto 4 Vale e il 95% dei consensi.

Leggermente peggio ha fatto Ess Hödlmoser, un contorsionista, attore e stuntman che ha convinto il 94% del pubblico e la giuria al completo. Il mimo di strada Arina Shylo, invece, oltre ai 4 sì ha ricevuto il 91% dei voti della Giuria Popolare. Il ballerino Carmine Sergio è passato con 3 Vale e il 67% dei voti, mentre i Reflex Challenge, autori di un gioco arcade, hanno convinto la totalità dei giudici e il 66% del pubblico.

Infine, gli atleti di sumo Hirakuza Sumo hanno ottenuto 4 Vale dai giudici, ma appena il 23% della Giuria Popolare.

Tu Si Que Vales 2026 sesta puntata, la classifica del Lyp Sinc

Nella sesta puntata di Tu Si Que Vales 2026 si è svolta la consueta gara di Lyp Sinc. La vittoria è andata a Luciana Littizzetto con Samira Lui, autrici di The Lady is a Tramp imitando TonyPitony e Ditonellapiaga. In seconda posizione si fermano, a pari merito, Maria De Filippi con Alessandro Amoroso e Sabrina Ferilli con Raniero Monaco Di Lapo. Le prime due hanno imitato Gianni Morandi e Rita Pavone in un medley, i secondi hanno prestato il volto a Joey Tempest in The Final Countdown degli Europe.

Il terzo posto è andato a Paolo Bonolis e Al Bano, che hanno finto di cantare un medley dei Gipsy King. Infine, l’ultimo posto è di Rudy Zerbi ed Elena Santarelli, che hanno interpretato Giuliano Sangiorgi e Massimo Ranieri in Meraviglioso.

Lo show, in onda sabato 7 novembre, ha tenuto compagnia a 3 milioni e 555 mila spettatori, con una share del 24,3%. Un dato che, nella share, è più basso di quello del diretto-concorrente Ballando con le stelle, che terminando un’ora e un quarto più tardi ha divertito 2 milioni e 874 mila spettatori con il 26,9%.