Con l’arrivo di novembre le pubblicità danno enorme spazio al Black Friday 2026 e anche Unieuro ha deciso di realizzare una comunicazione ad hoc dedicata a tale ricorrenza. L’azienda, con un interessante ribaltamento dei ruoli, ha puntato su una serie di spot decisamente differenti.

Unieuro pubblicità Black Friday 2026, una comunicazione a 360°

In vista del Black Friday, dunque, Unieuro ha lanciato una collana formata da numerosi spot, tutti denominati Da noi le vere celebrity sono le offerte. La comunicazione della società non interessa solamente la televisione, ma anche gli ambienti digitali, la radio, i social e persino i punti vendita fisici del gruppo. L’idea creativa è della VML, mentre la realizzazione delle pubblicità proposte in televisione è curata dalla Visionaria Film. A Valerio Musilli il compito di curare la regia.

Un casting fittizio per la ricerca del testimonial

Unieuro, per il Black Friday 2026, ha deciso di dar vita a un’operazione comunicativa che rende protagonista ciò che solitamente rimane dietro le quinte. Le varie pubblicità mostrano diversi volti celebri, provenienti dal mondo della televisione e dei social, mentre sono impegnati in finti casting per la ricerca del testimonial giusto. Un ruolo, questo, che in realtà è perfettamente inutile. In tutti gli spot, infatti, i veri protagonisti sono i prodotti in offerta, che mettono in ombra qualsiasi vip.

Per il momento Unieuro ha lanciato due pubblicità. Nella prima ha partecipato Tina Cipollari, nota per essere da anni una delle opinioniste del dating show Uomini e Donne. Nella seconda, invece, il protagonista è Gabriele Vagnato. Quest’ultimo, ad esempio, è chiamato ironicamente a realizzare lo spot di una lavatrice, ma il regista lo convince che la versione migliore sia quella nella quale il testimonial è completamente nascosto dietro l’elettrodomestico.

Unieuro pubblicità Black Friday 2026, l’utilizzo dei social

L’idea che ha lanciato Unieuro è interessante. La società, in un periodo ricco di spot dedicati al Black Friday, ha deciso di distinguersi e dar vita a una comunicazione che punta tutto sull’ironia e l’originalità. L’effetto finale, a tal proposito, è senza dubbio apprezzabile. L’operazione mediatica è resa ancora più funzionale dalla scelta di ideare una narrazione seriale. Uno stratagemma, questo, che alimenta la curiosità e l’interesse del pubblico sul lungo periodo.

Infine, nella strategia messa in atto è fondamentale l’uso dei social. È qui che con brevi clip e indizi sono svelati i nomi dei vip che appariranno poi nelle pubblicità. Ciò ha permesso alla società di creare un universo narrativo coinvolgente, in grado di arrivare a pubblici molto diversi fra loro.

L’approccio autoironico, che trasforma i vip in comparse, funziona e permette al marchio di distinguersi.