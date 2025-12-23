Il film Riscoprirsi a Natale (il cui titolo originale è Magic in Mistletoe) è disponibile per la visione sul canale Tv8. Paula Elle ne cura la direzione, realizzando un film sentimentale del 2023. La narrazione si concentra sulla storia di Harrington, un autore di romanzi natalizi che ha perso l’ispirazione ed è diventato profondamente disilluso. L’uomo è costretto a fare ritorno nel suo paese d’origine per partecipare a un festival letterario interamente dedicato ai suoi libri. Qui, grazie all’aiuto provvidenziale di una pubblicista determinata, April, riscoprirà emozioni sopite, il valore dei ricordi e l’autentica magia del Natale. La pellicola celebra il potere curativo dell’amore e della nostalgia.

Regia, produzione e protagonisti del film Riscoprirsi a Natale

La direzione del film è affidata a Paula Elle, una regista con una solida esperienza nel genere delle commedie romantiche.

La produzione è una collaborazione canadese‑statunitense, con distribuzione in Italia sul canale Tv8.

I protagonisti principali che animano la commedia romantica sono: Lyndie Greenwood (April), Paul Campbell (Harrington), Oliver Rice, Robyn Bradley e Amy Trefry.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Canada. Sono state utilizzate diverse località canadesi, che sono state allestite per ricreare il tipico e pittoresco villaggio natalizio dove si svolge il festival letterario dedicato ai romanzi del protagonista. L’atmosfera invernale è centrale per la narrazione.

Trama del film Riscoprirsi a Natale

Harrington (Paul Campbell) è l’autore di una celebre e fortunata saga natalizia, ma la sua vita personale è segnata da un profondo cinismo: è diventato un uomo distante e disilluso dal mondo fiabesco che la sua stessa arte ha creato. Di conseguenza, è costretto da un obbligo contrattuale a tornare nel suo paese natale per partecipare a un festival interamente ispirato ai suoi libri. Intanto, ad accompagnarlo in questo difficile viaggio c’è April (Lyndie Greenwood), una pubblicista determinata.

Nonostante ciò, la missione di April è ardua: migliorare l’immagine pubblica di Harrington, compromessa da alcune sue uscite infelici online. Perciò, tra le luci, la neve, le tradizioni natalizie e gli incontri con i vecchi amici, April scopre che dietro la corazza di Harrington si nasconde un uomo ferito. Poi, l’autore riscopre emozioni e sentimenti che credeva perduti per sempre, grazie alla vicinanza e all’ottimismo di April. Quindi, la collaborazione si trasforma in un sentimento romantico. Eppure, il cinismo di Harrington è difficile da superare. Alla fine, il Natale si rivela il catalizzatore del suo cambiamento. La trama esplora il conflitto tra cinismo e la riscoperta della gioia, con un focus sul potere curativo del Natale.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della commedia, Harrington, dopo un intenso percorso interiore, comprende che il suo cinismo è solo un meccanismo di difesa contro il dolore. Decide così di riabbracciare con sincerità la magia del Natale e la gioia. Il festival si rivela un trionfo, e il rapporto professionale con April si evolve in un sentimento sincero e profondo. Il protagonista ritrova l’ispirazione perduta per scrivere, e, cosa più importante, la capacità di lasciarsi andare nuovamente alle emozioni della vita e dell’amore.

Cast completo del film Riscoprirsi a Natale

Il cast riunisce attori canadesi e statunitensi, noti nel circuito Hallmark, garantendo un’ottima chimica sullo schermo. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: