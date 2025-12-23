Il film Il tesoro di Natale (titolo originale: The Christmas Quest) è disponibile per la visione sul canale Tv8. Dustin Rikert ne cura la direzione, realizzando un’avventura romantica del 2024. La narrazione segue le vicende di una determinata archeologa, Stefanie, che si impegna nella ricerca di un antico tesoro legato alla leggenda islandese degli Yule Lads. Il suo viaggio, complicato da mappe da decifrare e dalla presenza inattesa del suo ex marito, si trasforma in una seconda opportunità, sia professionale che sentimentale. La programmazione su Tv8 è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film Il tesoro di Natale

La direzione del film è affidata a Dustin Rikert, un regista esperto nel genere avventura e sentimentale.

La produzione è di origine statunitense, con distribuzione in Italia sul canale Tv8.

I protagonisti principali di questa caccia al tesoro natalizia sono: Lacey Chabert (Stefanie), Kristoffer Polaha (Chase), Derek Riddell (Victor), Aldís Amah Hamilton, Jóel Sæmundsson, Hanna María Karlsdóttir e Erin Cahill.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Islanda. Le ambientazioni naturali, selvagge e suggestive, sono state scelte appositamente per ricreare i paesaggi legati alla leggenda degli Yule Lads, figure del folklore natalizio islandese. Questa location conferisce un’atmosfera unica e misteriosa al racconto.

Trama del film Il tesoro di Natale

Stefanie (Lacey Chabert) è una brillante archeologa che ha dedicato la sua vita alla ricerca di antichi tesori, un percorso iniziato per onorare il lavoro della madre. Un giorno, viene contattata da Victor (Derek Riddell), un ricco benefattore che si offre di finanziare una costosa spedizione per ritrovare il leggendario tesoro degli Yule Lads. Di conseguenza, Stefanie accetta, ma si trova di fronte a un ostacolo: per decifrare l’antica mappa, deve rivolgersi al suo ex marito Chase (Kristoffer Polaha), l’unico uomo al mondo in grado di interpretarla correttamente. Intanto, i due intraprendono un viaggio avventuroso, disseminato di ostacoli e inseguimenti.

Nonostante ciò, sono tallonati da altri cacciatori di tesori, ma vengono aiutati dal fedele amico Oli (Jóel Sæmundsson), che li guida tra gli indizi nascosti. Perciò, il viaggio forzato riaccende l’attrazione tra Stefanie e Chase. Poi, la caccia al tesoro si trasforma in una riscoperta dei loro sentimenti. Quindi, la loro collaborazione professionale si rivela la chiave del successo e dell’amore. Eppure, il pericolo è sempre imminente. Alla fine, il Natale è il teatro della loro riconciliazione. La trama è una commedia d’avventura che esplora il tema della seconda possibilità in amore e del potere della collaborazione.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della narrazione, Stefanie e Chase riescono a superare in modo brillante tutti gli ostacoli e a ritrovare il leggendario tesoro, grazie al lavoro di squadra e alla riscoperta della fiducia reciproca. Il viaggio, inizialmente professionale, li porta a riavvicinarsi sentimentalmente, con una riaccensione della loro vecchia fiamma. Nel frattempo, il mistero degli Yule Lads si rivela più profondo e simbolico del previsto. Il film si chiude con un Natale che segna un nuovo, gioioso inizio per entrambi i protagonisti.

Cast completo del film Il tesoro di Natale

Il cast riunisce attori statunitensi noti per le commedie natalizie e attori islandesi, dando un tocco di autenticità al contesto. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: