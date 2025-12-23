Martedì 23 dicembre, su Sky Atlantic, prende il via la serie tv Amadeus. La produzione, in onda dalle ore 21:15 circa, racconta la vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart.

Amadeus serie tv, regista e dove è girata

Realizzata da Two Cities Television e Sky Studios, la trama, ideata e scritta da Joe Barton, è basata sull’omonimo film del 1984 di Miloš Forman e sull’opera teatrale di Peter Shaffer.

Coloro che hanno curato la regia sono Julian Farino ed Alice Seabirght. Nonostante l’intera vicenda sia ambientata a Vienna, le riprese si sono svolte soprattutto a Budapest.

In totale, la serie tv evento è composta da un totale di cinque puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Oltre che in televisione, è possibile seguire la produzione in streaming su Sky Go e Now TV.

In Italia, il titolo è distribuito pressoché in contemporanea con Regno Unito, Irlanda ed Australia, paesi nei quali la produzione ha debuttato il 21 dicembre scorso.

Amadeus serie tv, la trama

Al centro della serie tv c’è il venticinquenne Wolfgang Amadeus Mozart. La trama, in particolare, parte nel momento in cui il protagonista, non più il bambino prodigio che ha stregato le corti, è desideroso di ottenere la tanto agognata libertà.

Il protagonista arriva nella vivace Vienna del 1700, dove la sua esistenza è destinata ad incrociarsi a quella di altre due persone che diventeranno fondamentale per il suo sviluppo. La prima è Costanze Weber, di cui si innamora perdutamente e che diverrà sua moglie. Il secondo è Antonio Salieri, compositore di corte.

Spoiler finale

Amadeus è afflitto dai tormenti interiori, ma il suo talento è più forte di ogni ostacolo e le sue capacità colpiscono tutti anche nella nuova città. Chi non apprezza la presenza del personaggio principale è proprio Salieri, che percepisce Mozart come una minaccia a tutto ciò che egli considera sacro, ovvero il suo talento e la sua reputazione.

Salieri, per questo motivo, decide di tentare di distruggere ciò che ha il protagonista. Da qui nasce una rivalità, sia artistica che personale, che è destinata a durare trent’anni.

Amadeus serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv intitolata Amadeus.