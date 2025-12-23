Martedì 23 dicembre, su Rai 1, è in onda Cena di Natale La Festa della cucina italiana, uno speciale per celebrare l’ingresso nel Patrimonio Unesco. Al timone dello show, al via alle ore 21:25, c’è Antonella Clerici, da sempre volto del mezzogiorno televisivo italiano, prima con La Prova del Cuoco ed ora con È sempre Mezzogiorno.

Cena di Natale La Festa della cucina italiana, uno speciale già proposto dodici mesi fa

Cena di Natale arriva a pochi giorni di distanza dal riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. La trasmissione è proposta in diretta ed ha un’attenzione particolare rivolta al menù delle feste ed a tutto ciò che ruota intorno al Natale, ovvero le sue usanze, i simboli ed il folklore.

La Rai, dunque, ha deciso di proporre, per il secondo anno consecutivo, l’esperimento di Cena di Natale, che già era andato in onda, nella medesima giornata, lo scorso anno. In quella occasione, gli ascolti erano stati eccezionali, con il programma che aveva tenuto compagnia a più di 3 milioni e 200 mila spettatori, con il 20,5% di share.

Un crossover con È sempre Mezzogiorno

Fondamentale, durante Cena di Natale La Festa della cucina italiana, è la scenografia. Al centro dello studio, infatti, c’è una grande tavola già apparecchiata per il Cenone e che è il fulcro dei numerosi momenti di spettacolo e di intrattenimento.

La conduttrice, tuttavia, si sposta spesso l’adiacente cucina di È sempre Mezzogiorno, in un vero e proprio crossover fra format. In tale spazio, alcuni fra i chef del programma le raccontano i piatti più amati del pranzo e della cena di Natale e li preparano in diretta.

Prevista una corposa partecipazione di vari esponenti del mondo della ristorazione italiana, fra chef, cuochi, ristoratori e i giovani allievi delle scuole alberghiere.

Cena di Natale La Festa della cucina italiana, gli ospiti

Sono moltissimi gli ospiti che, in studio, arricchiscono Cena di Natale La Festa della cucina italiana. Spazio, in primis, alla musica. Antonella Clerici accoglie Gianni Morandi, Clementino, Noemi, Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano e Nek.

Spazio a Carlo Conti, prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, oltre che a Gianluca Gazzoli, padrone di casa di Sanremo Giovani, a Belen Rodriguez, al co-conduttore di Domenica In Enzo Miccio e ad Alberto Matano, in onda tutti i giorni con Vita in Diretta. Previsto il coinvolgimento di Peppone Calabrese, che con Linea Verde si è spesso occupato di cucina, e di chef noti come Antonino Canavacciuolo e Massimo Bottura.

Altri protagonisti sono Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Michela Giraud e Maurizio Lastrico. Infine, vi sono alcuni dei volti più noti di È sempre Mezzogiorno, fra cui Salvatore De Riso, Alfio Bottaro, Fulvio Marino e Daniele Persegani.