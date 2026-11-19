Il mondo del giornalismo è in lutto. Nella mattinata di giovedì 19 novembre si è diffusa la notizia della morte di Corrado Augias.

Corrado Augias morte, il giornalista aveva 91 anni

Nato il 26 gennaio del 1935, Corrado Augias si è spento all’età di 91 anni, dopo una vita interamente dedicata al mondo del giornalismo. Figlio di un ufficiale della Regia Aeronautica, è entrato in Rai nel 1960. Nella TV di Stato ha lavorato per diversi anni e nel ’69 è diventato ufficialmente un giornalista professionista.

Dopo aver lavorato come inviato a New York e a Parigi, Augias ha scritto per alcuni dei più autorevoli quotidiani del nostro paese, fra cui Panorama, L’Espresso e La Repubblica. Proprio a quest’ultimo quotidiano è stato sempre particolarmente legato, avendo contribuito alla sua fondazione insieme a Eugenio Scalfari, che ha considerato per tutta la vita il suo maestro.

Nell’arco della sua carriera Corrado Augias si è distinto anche come scrittore. Fra i successi più celebri da lui ottenuti in tale ruolo ci sono quelli della trilogia dedicata al personaggio di Giovanni Sperelli e la collana I Segreti Di, nella quale ha approfondito temi storici, culturali e artistici di varie città del mondo.

Corrado Augias morte, le esperienza in televisione

La grande popolarità fra il pubblico generalista, per Corrado Augias, è arrivata grazie al mondo della televisione. Le sue prime apparizioni sul piccolo schermo sono nel telegiornale nella metà degli anni ’60, mentre nel 1987 ha esordito con l’enorme successo Il telefono giallo, nel quale affrontava casi di cronaca nera ancora irrisolti. Nei decenni ha guidato altri format di successo in televisione, da Babele su Rai 3 a Il Delitto di Sapienza su Rai 2, passando per i più recenti Quante storie e Rebus, ancora su Rai 3. L’ultima sua conduzione in Rai è datata 2024, quando il giornalista ha chiuso la sua esperienza con La gioia della musica.

Da tre anni, Corrado Augias è divenuto un volto amatissimo di La7, dove guidava tutte le settimane, in prima serata, il programma La Torre di Babele. Un format, quest’ultimo, che dal 2024 si è trasformato in una rubrica del daytime con La Torre di Babele Doc, proposto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30 circa.

L’omaggio di La7

La notizia della morte di Corrado Augias ha destato grande commozione e cordoglio. La7, in primis, ha deciso di omaggiare il giornalista con una scritta in sovrimpressione, posta poco sopra il logo della rete, che recita: “Corrado Augias 1935-2026, Ciao Maestro“. La notizia è stata data da Andrea Pancani sul finire di Coffee Break e L’Aria che Tira con David Parenzo ha aperto la diretta con un filmato-omaggio al giornalista.