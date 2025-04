Tv8 propone il film dal titolo Un viaggio per due. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere romantiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 28 minuti.

Regia e protagonisti del film Un viaggio per due

La regia è di Brian Brough. Protagonisti principali sono Nicole Burton e Aaron interpretati rispettivamente da Shae Robins e Bryan Kido. Nel cast anche Christopher Robin Miller, che dà il volto al personaggio di Hudson.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Turchia, la location principale è Göreme National Park ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Cappadocia.

La produzione è della Silver Peak Productions in collaborazione con Candlelight Media Group e Great American Family.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Passport to Love.

Trama del film Un viaggio per due in onda su Tv8

Nicole è una globetrotter di successo, la cui passione per l’esplorazione del mondo si è trasformata in una brillante carriera come travel blogger. Il suo blog, ricco di racconti avvincenti e fotografie mozzafiato, ha conquistato un vasto pubblico di lettori desiderosi di avventura e ispirazione. Durante una delle sue tante tappe, un soggiorno idilliaco tra le spiagge assolate dei Caraibi, Nicole si imbatte in un imprevisto singolare: una doppia prenotazione la costringe a condividere lo stesso alloggio con Kade.

Kade, un affascinante ma non particolarmente fortunato venditore di spazi pubblicitari per una tradizionale rivista di viaggi, si trova ai Caraibi per cercare di concludere qualche affare. L’incontro forzato con Nicole si rivela sorprendentemente piacevole. Nonostante le loro vite professionali apparentemente distanti, tra loro si instaura una chimica inaspettata e trascorrono un periodo piacevole tra chiacchiere, risate e la scoperta delle bellezze locali.

Tuttavia, la realtà lavorativa di Kade è ben diversa da quella spensierata vacanza. Al suo ritorno in ufficio, si trova di fronte a risultati di vendita tutt’altro che entusiasmanti. Il suo capo, un dirigente ambizioso e preoccupato per l’ascesa dei travel blogger come Nicole, decide di adottare una strategia aggressiva per riconquistare quote di mercato. L’idea è tanto audace quanto potenzialmente scorretta: incaricare Kade di seguire Nicole nei suoi viaggi, con l’obiettivo di capire i segreti del suo successo e, in ultima analisi, sottrarle opportunità di collaborazione con aziende del settore turistico.

Spoiler finale

Kade, pur non approvando pienamente i metodi del suo capo e sentendosi a disagio all’idea di ingannare Nicole, si trova costretto ad accettare l’incarico per non perdere il lavoro. Così, quando Nicole parte per la sua prossima avventura, destinazione la vibrante Turchia, Kade si ritrova a seguirla di nascosto, fingendo coincidenze e cercando di carpire informazioni utili alla sua missione.

E questo diventa un ciclo: Nicole esplora nuove terre, incantando i suoi follower con i suoi racconti, e Kade la segue goffamente, combattuto tra il suo dovere professionale e la crescente simpatia, se non qualcosa di più, che prova per lei. I loro incontri “casuali” continuano in diverse parti del mondo, alimentando un’attrazione reciproca sempre più evidente. Tuttavia, la vera natura della missione di Kade incombe come un’ombra sul loro rapporto nascente, minacciando di rivelarsi e di distruggere la fiducia e il legame che si sta creando tra loro. La domanda è: quanto a lungo Kade potrà mantenere la sua copertura? E cosa succederà quando Nicole scoprirà il vero motivo della sua presenza costante nella sua vita? La loro genuina affinità riuscirà a superare l’inganno e le macchinazioni del mondo del business dei viaggi?

Un viaggio per due: il cast completo

Di seguito il cast del film Un viaggio per due e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori