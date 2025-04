Netflix propone il film dal titolo iHostage. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è dell’Olanda. L’anno di realizzazione è il 2025 e la durata è di un’ora e 40 minuti.

Regia e protagonisti del film iHostage

La regia è di Bobby Boermans. Protagonisti principali sono Abe e Lynn interpretati rispettivamente da Matteo van der Grijn e Loes Haverkort. Nel cast anche Jasmine Sendar, che dà il volto al personaggio di Valerie.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Olanda, la location principale è Amsterdam ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della capitale olandese.

La produzione è della Horizon Film in collaborazione con Amsterdam Productions e Dutch Crime Studios.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film iHostage in onda su Netflix

iHostage è un thriller adrenalinico che ripercorre i momenti di terrore e incertezza vissuti durante il drammatico sequestro di ostaggi avvenuto nell’Apple Store di Leidseplein, nel cuore di Amsterdam. La narrazione si apre in un normale pomeriggio olandese, spezzato bruscamente dall’irruzione di un uomo armato all’interno del negozio affollato. In un istante, l’Apple Store si trasforma in una prigione improvvisata, e le vite di coloro che si trovano all’interno sono appese a un filo.

La richiesta del sequestratore è chiara e spaventosa: 200 milioni di euro in criptovaluta. La tensione sale vertiginosamente mentre l’uomo armato minaccia di passare alle vie di fatto, tenendo in ostaggio un gruppo di persone innocenti. Nel frattempo, le forze dell’ordine olandesi circondano rapidamente l’edificio, iniziando una delicata e rischiosa fase di negoziazione per cercare di risolvere la situazione pacificamente ed evitare un bagno di sangue.

Spoiler finale

Il film adotta una narrazione avvincente che si sviluppa attraverso le prospettive di tre diverse angolazioni: quella del sequestratore, con le sue motivazioni e la sua crescente disperazione; quella degli ostaggi, intrappolati in una situazione di terrore psicologico e fisica, dove la paura viscerale si mescola con la flebile speranza di salvezza; e infine, quella delle forze dell’ordine, impegnate in una corsa contro il tempo per gestire la crisi, proteggere le vite degli ostaggi e neutralizzare la minaccia.

Al centro della vicenda troviamo Admir Šehović, un cittadino bulgaro che si trovava nell’Apple Store per caso, ritrovandosi catapultato in un incubo inaspettato. Attraverso i suoi occhi, lo spettatore vive in prima persona l’angoscia e l’incertezza di essere ostaggio, la lotta interiore per mantenere la calma e la disperata ricerca di una via d’uscita.

iHostage: il cast completo

Di seguito il cast del film iHostage e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori